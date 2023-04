Wielki Piątek jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Odprawiana jest tylko Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej w Archikatedrze pw. Jana Chrzciciela w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Kolejny dzień Triduum Paschalnego to Wielki Piątek, czyli dzień śmierci Jezusa Chrystusa. W tym roku przypada on 7 kwietnia.

To jedyny dzień w całym roku, gdy nie odbywa się Msza Święta, a w kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej. W liturgii czytany jest opis męki Jezusa według św. Jana, a kulminacyjnym momentem modlitwy jest adoracja krzyża, któremu towarzyszy uroczysty śpiew. Wcześniej ksiądz kładzie się na podłodze, aby oddać mu cześć.

Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa: „O Crux, ave, spes unica – Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!” – tak sens liturgii wielkopiątkowej wyjaśniał w jednej z katechez w minionych latach papież Benedykt XVI.

W tym roku w wielkopiątkowej liturgii będą dwie zmiany w tradycyjnej Modlitwie Powszechnej - wprowadzono modlitwę o pokój w Ukrainie oraz poprawne tłumaczenie modlitwy za Żydów.

Cytat „Módlmy się za naród ukraiński, doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, niech nasz Bóg i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój”.

Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego Grobu Pańskiego, gdzie wierni mogą go adorować aż do przeżywanej w Wielką Sobotę po zmroku -Wigilii Paschalnej.

Wielki Piątek w kościele katolickim to moment ciszy, zatrzymania i refleksji.

Na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. W niektórych polskich sanktuariach, zwłaszcza w kalwariach, obchodom Wielkiego Piątku towarzyszą specjalne misteria Męki Pańskiej.

Wielkopiątkowe Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej / Art Service 2 / PAP

Kalwaria Pacławska to jedno z tych miejsc w Polsce, gdzie w Wielki Piątek gromadzą się tłumy wiernych, by rozważać tajemnice męki i śmierci Chrystusa.

Post ścisły

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, co w praktyce oznacza, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta (obowiązuje zdrowe osoby od 18 do 60 roku życia).

Oprócz tego, tak jak w każdy piątek, wierni są zobowiązani do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia).

"Wielki Piątek to jeden z nielicznych dni w roku dla katolików, w którym nie sprawuje się eucharystii - mówi ksiądz Tomasz Jaklewicz - kapłan Archidiecezji Katowickiej w rozmowie z Tomaszem Weryńskim.