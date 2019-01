Podczas otwarcia Światowych Dni Młodzieży w Panamie papież Franciszek przywołał swe słowa z Światowych Dni Młodzieży w Polsce mówiąc: "W Krakowie niektórzy pytali mnie, czy zamierzam być w Panamie, a ja odpowiedziałem im: Nie wiem, ale Piotr na pewno tam będzie".



/ETTORE FERRARI /PAP/EPA

Dzisiaj mówię wam z radością: Piotr jest z wami, aby świętować i odnowić wiarę i nadzieję - mówił Franciszek podczas inauguracji panamskich ŚDM w gorące czwartkowe popołudnie na Campo Santa Maria La Antigua na nabrzeżu Cinta Costera w Panamie. W ceremonii uczestniczyło według organizatorów 250 tysięcy pielgrzymów ze 156 krajów.

Papież przywitał się z młodzieżą słowami: Jak dobrze spotkać się znowu i uczynić to na tej ziemi, która nas gości wieloma barwami, z wielką serdecznością.

Franciszek zapewnił: Chcemy odkryć na nowo i rozbudzić wraz z wami nieustanną nowość i młodość Kościoła. Jego zdaniem możliwe to jest tylko wtedy, gdy słucha się siebie nawzajem.

Wiem, że dotarcie tutaj wcale nie było łatwe. Wiem o wysiłkach, ofiarach, jakie podjęliście, aby móc uczestniczyć w tym dniu. Wiele dni pracy i poświęcenia, spotkania refleksji i modlitwy w znacznym stopniu sprawiają, że pielgrzymka stanowi nagrodę - powiedział.

Zwracając się do młodych pielgrzymów podkreślił, że wszystkich wiele różni, ale - dodał - "nic z tego nie powstrzymało nas od spotkania i od cieszenia się z bycia razem".

Franciszek przywołał słowa swego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI: Prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, ale łączy je harmonijnie w wyższą jedność . Po tych słowach papież powiedział: Pozdrawiamy papieża Benedykta, który ogląda nas w telewizji. Słowa te wywołały entuzjazm.

Franciszek przestrzegał: Wiemy, że ojciec kłamstwa woli lud podzielony i kłótliwy niż lud, którzy uczy się pracować razem.

Papież wyraził przekonanie, że Światowe Dni Młodzieży nie staną się "źródłem nadziei" z powodu dokumentu końcowego, uzgodnionego przesłania czy programu do realizacji. Największym źródłem nadziei tego spotkania będą wasze twarze i modlitwa. Każdy powróci do domu z nową siłą, która rodzi się za każdym razem, gdy spotykamy się z innymi i z Panem, napełnieni Duchem Świętym, aby pamiętać i podtrzymywać to marzenie, które czyni nas braćmi - wskazał.

Przed ceremonią otwarcia ŚDM papież objechał w papamobile sektory pozdrawiając młodzież, a następnie powitany został przez przedstawicieli pięciu kontynentów.

Na miejsce uroczystości przyszedł trzymając młodych ludzi za ręce i usiadł wśród nich.

Opracowanie: