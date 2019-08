Nie planujemy żadnej akcji protestacyjnej w tym roku. Rok szkolny przebiegnie normalnie, nie ma nastrojów protestacyjnych wśród nauczycieli – powiedział w poniedziałek PAP przewodnicząc Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

Szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa / Tomasz Gzell / PAP