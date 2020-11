​Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji - który wywołał masowe protesty w kraju - nie został dotąd opublikowany w Dzienniku Ustawy. Zgodnie z ustawą publikacja orzeczenia powinna nastąpić "niezwłocznie", a Rządowe Centrum Legislacji podawało, że najpóźniej nastąpi to 2 listopada.

Prezes TK Julia Przyłębska / Marcin Obara / PAP

Publikacja wyroku oznaczałaby, że wchodzi on w życie i staje się obowiązującym aktem prawnym. Nie wiadomo jednak, czy premier zdecyduje się na publikację wyroku, skoro w środku epidemii wywołał on masowe protesty.

22 października Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis zezwalający na przerwanie ciąży w przypadku wystąpienia poważnych wad płodu jest niezgodny z konstytucją.

Do tej pory ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego, lub gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Zgodnie z wyrokiem TK ta trzecia możliwość jest niekonstytucyjna.

Od momentu ogłoszenia orzeczenia na ulice wielu polskich miast codziennie wychodzą protestujący, by zamanifestować swój przeciw wobec zaostrzenie przepisów aborcyjnych. W piątek w stolicy odbył się tzw. Marsz na Warszawę, w którym wzięło udział nawet ponad 100 tysięcy osób.

W piątek prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie. Miałby on zezwolić na przerywanie ciąży w przypadku wad letalnych płodu.