Piotr Żyła zajął piąte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Oberstdorfie. Wygrał Austriak Stefan Kraft.

Stefan Kraft / Karl-Josef Hildenbrand / PAP/DPA

Do końca sezonu 2021/22 skoczkowie będą rywalizowali już tylko na mamutach. Stefan Kraft wyprzedził Słoweńców Zigę Jelara o 1,7 pkt oraz Timiego Zajca o 13 pkt. Zaledwie cztery punkty od najniższego stopnia podium dzieliło Żyłę.



Kraft w pierwszej serii skoczył 232 m. Prowadził i miał 11,7 pkt przewagi nad Zajcem (222,5 m). W finale Austriak i Słoweniec osiągnęli po 207 m. Jelar dzięki 220-metrowej próbie w drugiej serii zdołał wyprzedzić swojego rodaka, ale do zwycięstwa odrobinę mu zabrakło.



Piotr Żyła skoczył 223,5 oraz 228,5 m. Na piąte miejsce przesunął się z siódmego, zajmowanego na półmetku.



Z Polaków po pierwszej serii najlepszy był szósty Kamil Stoch, który uzyskał 223 m. W serii finałowej osiągnął tylko 204 m i spadł na 12. miejsce.



Dawid Kubacki (213,5 i 209 m) uplasował się na 18. pozycji, Jakub Wolny (211,5 i 191 m) na 25., a Andrzej Stękała (208 i 203 m) na 26.



Do serii finałowej nie zakwalifikował się Aleksander Zniszczoł, który zakończył zmagania na 32. miejscu.



W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzenie utrzymał 10. w sobotę Japończyk Ryoyu Kobayashi. Nieznacznie, bo z 58 do 55 punktów stratę zmniejszył dziewiąty tego dnia Niemiec Karl Geiger. Z Polaków najwyżej - na 17. miejscu - jest Żyła.



Wyniki:

1. Stefan Kraft (Austria) 413,0 pkt (232,0 m/207,0 m)

2. Ziga Jelar (Słowenia) 411,3 (232,0/220,0)

3. Timi Zajc (Słowenia) 400,0 (222,5/207,0)

4. Anze Lanisek (Słowenia) 398,5 (217,0/219,0)

5. Piotr Żyła (Polska) 396,0 (223,5/228,5)

6. Marius Lindvik (Norwegia) 393,8 (217,0/218,5)

7. Bendik Jakobsen Heggli (Norwegia) 386,2 (217,5/223,5)

8. Peter Prevc (Słowenia) 383,8 (207,5/218,0)

9. Karl Geiger (Niemcy) 383,0 (211,5/215,0)

10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 378,8 (204,5/217,5)

...

12. Kamil Stoch (Polska) 373,8 (223,0/204,0)

18. Dawid Kubacki (Polska) 360,6 (213,5/209,0)

25. Jakub Wolny (Polska) 349,4 (211,5/191,0)

26. Andrzej Stękała (Polska) 349,2 (208,0/203,0)

32. Aleksander Zniszczoł (Polska) 166,0 (203,0)





Klasyfikacja generalna PŚ (po 25 z 28 zawodów):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1504 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 1449

3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1176

4. Marius Lindvik (Norwegia) 1111

5. Stefan Kraft (Austria) 945

6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 914

7. Anze Lanisek (Słowenia) 815

8. Jan Hoerl (Austria) 645

9. Cene Prevc (Słowenia) 619

10. Robert Johansson (Norwegia) 531

...

17. Piotr Żyła (Polska) 365

18. Kamil Stoch (Polska) 345

34. Dawid Kubacki (Polska) 181

41. Paweł Wąsek (Polska) 61

53. Jakub Wolny (Polska) 30

63. Andrzej Stękała (Polska) 8

70. Aleksander Zniszczoł (Polska) 5

71. Stefan Hula (Polska) 4