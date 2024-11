„Skoczkowie i ich odskocznie” to najnowszy cykl w RMF FM i Radiu RMF24. Poznajemy w nim bliżej zawodników, których podziwiamy i którym kibicujemy. Bohaterem pierwszego odcinka jest Dawid Kubacki. Magdalenie Wojtoń opowiedział o rodzinnym życiu po szczęśliwym powrocie do zdrowia jego żony. Rozmawiali też o nienawiści do cebuli, koszmarach sennych, w których musi skakać na skoczni w niezapiętym sprzęcie i ułamkach sekund podczas lotu na nartach, kiedy czuje totalny spokój.

Rozmowa Magdaleny Wojtoń z Dawidem Kubackim Adrian Pallasch, Józef Polewka / RMF FM "Było dużo stresu, dużo łez" Trzykrotny olimpijczyk. Dwukrotny medalista olimpijski. Zdobywca pięciu medali mistrzostw świata. Dawid Kubacki to ceniony sportowiec, o którego życiu prywatnym usłyszeliśmy na początku 2023 roku. Musiał wtedy nagle przerwać starty z powodu poważnej choroby kardiologicznej swojej żony i jej niespodziewanej walki o życie. W wywiadzie dla RMF FM skoczek przyznał, że na szczęście sytuacja jest już ustabilizowana i może startować w zawodach ze spokojną głową. Było dużo stresu, dużo łez. Tak czasem w życiu bywa. Najważniejsze, że się z tego pozbieraliśmy i możemy żyć dalej - mówił Dawid Kubacki. Trenuję, jeżdżę na zgrupowania, na zawody. Żona też wróciła w tym roku, w kwietniu do pracy. Ten czas jest dość intensywny. Ale kiedy jest troszeczkę luźniej, dzieci ten czas absorbują w 100 procentach - dodał gość Magdaleny Wojtoń. Skakał ze skrzydłami z kartonu. Dawid Kubacki, jakiego nie znaliśmy Skoczkowie i ich odskocznie Skrzydła z kartonu Magdalena Wojtoń i Dawid Kubacki / Józef Polewka / RMF FM Miłość do latania zaczęła się u Dawida Kubackiego w dzieciństwie. Oglądało się bajkę i tam bohaterzy potrafili latać - wspominał skoczek. Magdalenie Wojtoń opowiedział, że z kolegą robili skrzydła z kartonu, przyczepiali do ramion i zbiegali z nimi z górek licząc, że uniosą się w powietrze. Myślę, że gdybym się nie znalazł na skoczni, pewnie bym podążył w stronę lotnictwa. W domu się nie przelewało, więc nie byłoby nas stać na szkołę lotniczą, ale pewnie uczyłbym się, by zostać mechanikiem lotniczym. Zacząłem też robić kurs szybowcowy - opowiadał zawodnik. Dawid Kubacki i Magdalena Wojtoń / Józef Polewka / RMF FM Spokój w powietrzu i koszmary skoczka Podczas uprawiania tego ekstremalnego sportu jest chwila przyjemnego relaksu - przekonuje nasz skoczek. Moment uspokojenia przychodzi, kiedy wyjdziesz z progu i czujesz, że jest dobrze. Wiesz, że to poleci na sam dół. Wtedy możesz się przez ułamek sekundy troszkę tym rozkoszować - opowiadał Kubacki w rozmowie z RMF FM. Dawidowi śnią się też dobrze oddane skoki. A czy ma koszmary związane z pracą? Oczywiście! Śni mi się na przykład, że przygotowuję się do skoku, jestem na jakiś zawodach, wiąże sprzęt. a już muszę jechać, już jestem spóźniony. Niby przed chwilą miałem przed sobą kilku zawodników, a za sekundę jednak ja mam iść. Jestem spóźniony, nie jestem powiązany, nie zdążę - relacjonował gość Magdaleny Wojtoń. Zobacz również: PŚ w skokach. W Lillehammer Polacy poza pierwszą dziesiątką Pusty żołądek i bułka w plecaku Czy skacze się z pustym żołądkiem? - przekazaliśmy Dawidowi to pytanie od naszej słuchaczki. W dniu zawodów mamy normalnie śniadanie czy obiad. Pilnujemy tego, żeby nie startować z pustym żołądkiem, ale też nie z pełnym. Z pełnym żołądkiem trudno by się było zgiąć w pozycję na skoczni - opowiadał skoczek. W trakcie zawodów, przez adrenalinę, nie czuje się głodu. Gastrofaza włącza się w autokarze w drodze do hotelu. Dobrze mieć w plecaku jakąś bułeczkę, żeby dojechać - śmiał się gość Magdaleny Wojtoń. Jeśli kiedyś będziecie gościć Dawida Kubackiego, pamiętajcie, że nienawidzi cebuli. Natomiast on sam chętnie zrobi obiad. Bez problemu przygotuje kotleta z ziemniakami, na co - jak sam mówi - dzieci nigdy nie narzekały. A co z domowymi pracami na wysokości? Czy Dawid Kubacki marznie, czekając na swój skok? Tego dowiecie się z nagrania audio lub wideo rozmowy Magdaleny Wojtoń. "Skoczkowie i ich odskocznie": Kto będzie gościem kolejnego odcinka? Już za tydzień kolejny odcinek naszego cyklu "Skoczkowie i ich odskocznie". Naszym gościem będzie Aleksander Zniszczoł. Zobacz również: Dawid Kubacki: W tych skokach jest energia i dynamika Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



