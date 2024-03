Aleksander Zniszczoł był ósmy, Maciej Kot 33., Kamil Stoch 36., Piotr Żyła 37., a Paweł Wąsek 41. w piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Wygrał Słoweniec Lovro Kos. Lider klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft nie awansował do drugiej serii.

Aleksander Zniszczoł / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Zniszczoł skoczył 124,5 m i 126,5 m, dzięki czemu zgromadził 242,4 pkt. Kot uzyskał 119 m i 106,5 pkt, Stoch - 114 m i 104 pkt, Żyła - 117,5 i 103 pkt, a Wąsek - 115 m i 100,2 pkt.



Kos oddał skoki na odległość 127 m i 134 m, co dało mu 262,5 pkt. Drugi był Andreas Wellinger. Niemiec stracił do zwycięzcy 5,4 pkt po skokach na 129,5 m i 126,5 m. Trzecie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi - 127 m i 131 m. Japończyk wywalczył łącznie 254,9 pkt.



Na półmetku zawodów prowadził Norweg Marius Lindvik, lecz ostatecznie ukończył rywalizację tuż za podium.



Do drugiej serii nie awansował 51-letni Noriaki Kasai. Doświadczony Japończyk skoczył 117,5 m i uplasował się na 38. pozycji. Wielką wpadkę zaliczył Kraft, który uzyskał zaledwie 105 m i zajął dopiero 49. miejsce.