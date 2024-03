Gest Laniska doceniony przez Dudę

Taki gest Słoweńca wzbudził uznanie w całym świecie skoków. Docenił go również Andrzej Duda, który - razem z żoną - przebywa z trzydniową wizytą w Słowenii.

Polski prezydent razem z prezydent Słowenii Nataszą Pirc Musar spotkali się dziś z polskimi i słoweńskimi skoczkami na skoczni w Planicy.

Podczas wydarzenia Andrzej Duda odznaczył Laniska Złotym Krzyżem Zasługi za wyjątkową postawę sportową.

Prezydent Andrzej Duda, Anze Lanisek, prezydent Słowenii Natasza Pirc Musar oraz Dawid Kubacki / Paweł Supernak / PAP

Wielu ludzi uważa, że w sporcie zawodowym na najwyższym światowym poziomie nie ma litości i sentymentów, jest po prostu walka. Anze Lanisek pokazał, że jest inaczej, że w tym sporcie na najwyższym poziomie są ludzie szlachetni, że obok rywalizacji i walki o zwycięstwo jest także przyjaźń i poczucie sportowej uczciwości - powiedział polski prezydent podczas uroczystości. Duda podziękował Laniskowi za okazany znak przyjaźni i podkreślił, że postrzega go jako element edukacji i wychowania, zwłaszcza młodego pokolenia.

Odznaczony sportowiec zaznaczył, że fair play to najważniejsza zasada w sporcie. Powtórzyłbym ten gest jeszcze raz, bo bardzo szanuję decyzję Dawida, który wrócił do domu, do chorej żony - podkreślił Lanisek.