Dawid Kubacki nie wystartuje w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich do końca sezonu 2022/2023 – taką informację przekazał Polski Związek Narciarski. Głos w tej sprawie zajął sam Kubacki. „Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie” – wyjaśnił powody swojej decyzji.

Na zdjęciu Dawid Kubacki podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym Planica 2023 / Grzegorz Momot / PAP

Dawid Kubacki wycofał się z niedzielnego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Vikersund. Teraz Polski Związek Narciarski informuje, że sportowiec nie wystartuje w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich do końca sezonu 2022/2023.

Powodem są poważnie problemy zdrowotne jego żony, Marty - wyjaśnia PZN na Twitterze i odsyła do postu Dawida Kubackiego na Instagramie.

Tam skoczek napisał: "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze".

Instagram Post

Marta i Dawid Kubaccy wzięli ślub 1 maja 2019 roku w drewnianym kościele na Bachledówce, niedaleko Zakopanego.

Mają dwie córeczki.

Wkrótce więcej na ten temat.