Biało-Czerwoni siatkarze z kompletem zwycięstw awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata. Po zwycięstwie nad ekipą USA 3:1 (23:25,25:21, 25:19, 25:21) wiemy już, że nasza drużyna będzie w 1/8 finału rozstawiona z numerem 1. To oznacza, że o ćwierćfinał powalczymy z drużyną rozstawioną z 16. Kto to może być?

Zawodnicy reprezentacji Polski Marcin Janusz (2L), Mateusz Bieniek (C) i Kamil Semeniuk (P) oraz Torey Defalco (L) z USA podczas meczu grupy C mistrzostw świata siatkarzy w Katowicach / Łukasz Gągulski / PAP Przed rozpoczęciem mistrzostw było wiadomo, że jeśli współgospodarze turnieju Polska i Słowenia awansują do 1/8 finału, zostaną rozstawieni z najwyższymi numerami: 1 i 2. To wzbudzało uzasadnione kontrowersje, a trenerzy innych faworytów podkreślali, że na mistrzostwach świata taki zapis w regulaminie to przesada. Selekcjoner Polaków Nikola Grbić odpierał ataki i przyznawał, że nie miał na to najmniejszego wpływu. W fazie grupowej toczyliśmy więc korespondencyjny pojedynek ze Słowenią o to, która drużyna awansuje z lepszym bilansem i dzięki temu dostanie rozstawienie z jedynką. Ta sztuka udała się Biało-Czerwonym. Zobacz również: MŚ siatkarzy: Polacy pokonali USA i zajęli pierwsze miejsce w grupie Oprócz tabel poszczególnych grup na turnieju stworzono tabelę z udziałem wszystkich drużyn uwzględniającą liczbę zwycięstw, liczbę zdobytych punktów, a następnie tzw. ratio, czyli iloraz setów wygranych i przegranych oraz ratio małych punktów zdobywanych w poszczególnych setach. Skoro do tej tabeli trafiamy z numerem 1, to naszym rywalem w 1/8 finału będzie zespół z miejsca 16. Awans do fazy pucharowej zyskują dwie czołowe ekipy z każdej z sześciu grup oraz cztery najlepsze z trzecich miejsca i to właśnie ktoś z trzeciego miejsca w swojej grupie będzie w niedzielny wieczór rywalem Biało-czerwonych. Układ gier w 1/8 finału wyjaśnią dzisiejsze mecze. Niewiadomych ciągle jest sporo. W grupie A trzecią lokatę zająć mogą: Ukraina, Portoryko albo Tunezja. Ukraińcy zagrają z Portorykańczykami, których szanse są najmniejsze. Tunezja zagra za to z mocną Serbią. W grupie E z szansami na trzecią lokatę są Turcja i Kanada, które zagrają dziś bezpośredni mecz oraz Chiny (zmierzą się z Włochami). W grupie F trzecia na trzecie miejsce trafią Argentyna lub Egipt, które także dziś ze sobą zagrają. W grupie B trzecią lokatę zapewniła sobie już Kuba, a w naszej grupie C Meksyk. Kubańczycy na pewno w 1/8 finału zagrają. Bilans Meksyku jest z kolei już teraz zbyt słaby. W grupie D na trzecim miejscu rywalizację ukończyli Niemcy. Obecnie zajmują właśnie 16. miejsce w zestawieniu, ale nie można przewidzieć na razie, czy je utrzymają. Sporo zatem jeszcze znaków zapytania. Dzisiejsze mecze w Katowicach i Lubljanie rozwiążą wszystkie wątpliwości i późnym wieczorem poznamy cały zestaw par 1/8 finału. Zobacz również: Kamera na każdym skoczku. Szykuje się rewolucja w transmisjach z zawodów

