Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Belg Vital Heynen nie jest już trenerem Sir Safety Perugia Volley – poinformował włoski klub.

Decyzja o dymisji Heynena jest o tyle zaskakująca, że zapadła w trakcie finałowej rywalizacji o mistrzostwo Włoch. W środę drużyna prowadzona przez belgijskiego szkoleniowca przegrała 1:3 we własnej hali pierwszy mecz finałowej serii (do trzech zwycięstw) z Cucine Lube Civitanova.



"Klub informuje, że zwolnił Vitala Heynena z funkcji głównego trenera. Zespół przejmie Carmine Fontanie. Dziękujemy Vitalowi Heynenowi za jego dwuletnią pracę i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.



52-letni Heynen pracę w Perugii rozpoczął 11 lipca 2019 roku. Pod jego kierunkiem drużyna dwukrotnie zdobyła Superpuchar Włoch. Poprzedni sezon włoskiej ekstraklasy został przerwany z powodu pandemii Covid-19, a medali nie przyznano.



W obecnej edycji Ligi Mistrzów siatkarze z Perugii nie zdołali awansować do finałowego turnieju Ligi Mistrzów przegrywając półfinałową rywalizację z innym włoskim klubem Itas Trentino.







W ekipie z Perugii występuje dwóch reprezentantów Polski - Wilfredo Leon i Maciej Muzaj.



Heynen od 2018 roku jest także selekcjonerem reprezentacji Polski, którą doprowadził do złotego medali mistrzostw świata i brązowego mistrzostw Europy. Teraz jego zdaniem będzie przygotowanie biało-czerwonych do startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio.