Sześciu zmian dokonał belgijski szkoleniowiec polskich siatkarzy w porównaniu z poprzednim turniejem Ligi Narodów. Biało czerwoni w czasie ostatniego turnieju zmierzą się z Japonią, Portugalią i gospodarzami – Niemcami.

Vital Heynen / Andrzej Grygiel / PAP

Sześciu zmian w składzie dokonał Vital Heynen. Rozgrywającego Grzegorza Łomacza, zastąpił Marcin Janusz. Do składu wraca też Mateusz Bieniek, który zastąpił na środku Jakuba Kochanowskiego. Do kadry dołączyli też Tomasz Fornal i atakujący Bartosz Filipiak, dla którego będzie to szansa debiutu w reprezentacji. Nowy zawodnik Trefla Gdańsk znalazł się w szerokiej kadrze po turnieju w Chinach, gdzie kontuzji doznał środkowy Michał Szalacha.

Zmiany są także na pozycji przyjmującego. W miejsce Bartosza Kwolka zagra Piotr Łukasik, który tym samym podobnie jak Bartosz Filipiak nie pojedzie na Letnią Uniwersjadę.

W sumie Vital Heynen zdecydował się na powołanie czterech przyjmujących i czterech atakujących. W kadrze zostało więc miejsce jedynie dla jednego libero - Damiana Wojtaszka.

Turniej Ligi Narodów w Lipsku rozpocznie się w piątek.

Reprezentacja Polski mężczyzn na Siatkarską Ligę Narodów 2019 w Lipsku

Maciej Muzaj - ONICO Warszawa, atakujący

Marcin Komenda - GKS Katowice, rozgrywający

Łukasz Kaczmarek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, atakujący

Damian Wojtaszek - ONICO Warszawa, libero

Aleksander Śliwka - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, przyjmujący

Bartłomiej Bołądź - VfB Friedrichshafen (Niemcy), atakujący

Marcin Janusz - Trefl Gdańsk, rozgrywający

Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, środkowy

Tomasz Fornal - Cerrad Czarni Radom, przyjmujący

Bartosz Bednorz - Modena Volley (Włochy), przyjmujący

Piotr Łukasik - ONICO Warszawa, przyjmujący

Bartosz Filipiak - Łuczniczka Bydgoszcz, atakujący

Karol Kłos - PGE Skra Bełchatów, środkowy

Norbert Huber - Cerrad Czarni Radom, środkowy