Włosi i Bułgarzy wygrali swoje pierwsze mecze podczas siatkarskich mistrzostw świata. W Rzymie „Azzurri” pokonali Japonię 3:0 (25: 20, 25:21, 25:23). Z kolei podopieczni Plamena Konstantinowa okazali się lepsi od reprezentacji Finlandii. W Warnie gospodarze wygrali 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

W pierwszym dniu siatkarskich MŚ rozegrano dwa mecze otwarcia / fivb /

Włosi rozegrali mecz otwarcia w Rzymie na Foro Italico - to niezadaszony, legendarny kompleks sportowy. Ku radości włoskich kibiców, siatkarze Gianlorenzo Blenginiego fenomenalnie prezentowali się w bloku. To właśnie ten element pozwolił gospodarzom wypracować sobie przewagę we wszystkich setach (Włosi w całym meczu mieli 9 bloków, a Japończycy 1).

Zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni popełnili też sporo błędów własnych i nie potrafili wykorzystać faktu, że mieli bardziej stabilny serwis. W rezultacie "Azzurri" z łatwością wygrywali wszystkie partie. Najwięcej punktów we włoskiej drużynie zdobył Iwan Zajcew (16 punktów).

Włochy - Japonia 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)

Włochy: Giannelli, Juantorena, Mazzone, Zajcew, Lanza, Anzani, Colaci (libero) oraz Nelli.

Japonia: Otake, Yamauchi, Yanagida, Ishikawa, Ri, Sekita, Tsuiki (libero) oraz Koga (libero), Fukuzawa, Asano, Fushimi, Onodera.

Bez niespodzianki w polskiej grupie

Bułgarzy i Finowie to grupowi rywale biało-czerwonych. Współgospodarze turnieju przystąpili do rywalizacji osłabieni brakiem kilku ważnych zawodników, których wyeliminowały urazy. Dodatkowo w reprezentacji panuje napięta atmosfera, po tym jak drużynę opuścił Władisław Iwanow. Libero po kłótni z trenerem Płamenem Konstantinowem podczas jednego ze sparingów poszedł do hotelu, spakował się i opuścił zgrupowanie.

Problemy nie przeszkodziły jednak gospodarzom w odniesieniu pewnego zwycięstwa. Bułgarzy byli lepsi przede wszystkim na zagrywce. Mieli też znaczną przewagę w ofensywie. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie Bułgarii okazał się Walentin Bratojew. Siatkarz zdobył 15 punktów.

Atutem Finów była gra blokiem, ale nie pomogło to w ratowaniu wyniku, bo "Suomi" mieli problemy w ataku.

Bułgaria - Finlandia 3:0 (25:21,25:19, 25:22)

Bułgaria: Uczikow, Skrimow, Seganow, Bratojew, Josifow, Nikołow, Salparow (libero) oraz N. Penczew.

Finlandia: Tervaportti, Ronkainen, Krastins, Siirila, Sivula, Sinkkonen, Kerminen (libero) oraz Kaislasalo, Breilin, Suihkonen, Makinen.

(nm)