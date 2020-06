Siatkarz Mateusz Bieniek, który brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale, przeszedł rano w Łodzi operację lewego kolana - poinformował PZPS. W miejsce środkowego dodatkowo powołani zostali występujący na tej samej pozycji Norbert Huber i Jan Nowakowski.

Mateusz Bieniek / Grzegorz Momot / PAP

Cytowany w związkowym komunikacie lekarz biało-czerwonych Jan Sokal podał, że Bieniek miał problem dotyczący rzepki w lewym stawie kolanowym, a operacja przebiegła pomyślnie. Czas powrotu do pełnej dyspozycji jest uzależniony od przebiegu rehabilitacji - zaznaczył.

Bieniek od roku jest zawodnikiem włoskiego zespołu Cucine Lube Civitanova, ale na najbliższy sezon został wypożyczony do PGE Skry Bełchatów.



Huber i Nowakowski rozpoczną treningi z resztą reprezentantów po otrzymaniu negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa.



W Spale od 1 czerwca przebywało 19 zawodników. To wszyscy podstawowi kadrowicze z ostatnich dwóch lat. Trener Vital Heynen chciał, by jego podopieczni spotkali się i spędzili razem czas z myślą o igrzyskach w Tokio.



Pierwsza część zgrupowania zakończy się w sobotę. Druga zaplanowana jest w terminie 29 czerwca - 11 lipca.



W tym roku biało-czerwonych nie czeka rywalizacja o stawkę. Zmagania olimpijskie w stolicy Japonii zostały przełożone na przyszły rok, a tegoroczną edycję Ligi Narodów odwołano. PZPS zamierza zorganizować zaś cztery oficjalne mecze sparingowe. Miałyby się one odbyć w drugiej połowie lipca.