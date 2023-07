Reprezentacja Polski siatkarek podbija Ligę Narodów. Dziś przed północą polskiego czasu Biało-Czerwone zagrają w półfinale z Chinkami w amerykańskim Arlington.

Magdalena Stysiak (w środku) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Polskie siatkarki grają dalej po wyeliminowaniu w ćwierćfinale Niemek (3:1). Polska i Chiny spotkały się niespełna miesiąc temu w turnieju w Hongkongu i podopieczne Stefano Lavariniego wygrały 3:0.

Biało-Czerwone mają za sobą znakomitą fazę zasadniczą, którą zakończyły na pierwszym miejscu. Bilans podopiecznych Stefano Lavariniego to 11 zwycięstw na 13 spotkań. Oficjalna strona Ligi Narodów określiła postawę Polek jako "największą niespodziankę rozgrywek".

"Bez względu na to, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych dni, Polska uważana jest za największą niespodziankę rozgrywek LN 2023. Polki rozpoczęły rywalizację jako 10. zespół w światowym rankingu i zanotowały błyskotliwą kampanię, finiszując na pierwszym miejscu rundy zasadniczej oraz po raz pierwszy w historii awansując do półfinału. To wszystko uczyniły bez kapitana i największej gwiazdy - rozgrywającej Joanny Wołosz" - napisano.

Dla Polek najlepszym dotychczas wynikiem była piąta lokata wywalczona w 2019 roku w chińskim Nankin.

Polski zespół podczas drugiego turnieju w Hongkongu pokonał Azjatki 3:0. Znakomite zawody zagrała wówczas Magdalena Stysiak, która zdobyła 20 punktów.

Chinki, które w Lidze Narodów występują bez swojej gwiazdy przyjmującej Zhu Ting, rundę zasadniczą ukończyły na piątej pozycji. W ćwierćfinale pokonały Brazylijki 3:1.

Mecz Polski z Chinami rozpocznie się w sobotę o godz. 23 (czasu warszawskiego). W drugim półfinale Stany Zjednoczone zmierzą się z Turcją (niedziela, godz. 2.30).