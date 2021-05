Polskie siatkarki przegrały we włoskim Rimini z Serbkami 1:3 (25:20, 17:25, 16:25, 21:25) w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Dzień wcześniej wygrały z Włoszkami 3:2, a w kolejnym meczu w czwartek zmierzą się z Turczynkami.

/ Polska Siatkówka /

Artykuł jest aktualizowany.



To piąta z rzędu przegrana Polek z mistrzyniami Europy i świata Serbkami. Tym razem ekipa z Bałkanów wystąpiła w rezerwowym składzie, ponieważ najważniejsze zawodniczki dostały teraz wolne, by w spokoju przygotowywać się do igrzysk w Tokio.

Polska - Serbia 1:3 (25:20, 17:25, 16:25, 21:25)