Polscy siatkarze powalczą dzisiaj o triumf w Lidze Narodów. Przeciwnik: Brazylijczycy. Obie reprezentacje zagrają w finale tych prestiżowych rozgrywek po raz pierwszy.

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Belgią rozegranym w ramach przygotowań do Ligi Narodów, 13 maja / Grzegorz Michałowski / PAP

Finałowe ekipy zmierzyły się już w meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów dwa tygodnie temu: wówczas zdecydowanie lepsi byli "Canarinhos", wygrali bez straty seta. Trzeba jednak zaznaczyć, że Polacy - w przeciwieństwie do rywali - nie wystąpili wtedy w najmocniejszym składzie.

Dzisiaj skonfrontują się zapewne podstawowi gracze obu drużyn.

Fazę zasadniczą rozgrywek biało-czerwoni zakończyli z 12 zwycięstwami i trzema porażkami na koncie. Porażki ponieśli właśnie z trzema pozostałymi drużynami, które dostały się do Final Four.

W półfinale podopieczni Vitala Heynena zrewanżowali się za wcześniejszą przegraną - 1:3 niemal miesiąc temu - Słoweńcom: teraz pokonali ich bez straty seta .

Michał Kubiak: Grać skoncentrowanym i walczyć o każdą piłkę

Po tym spotkaniu Michał Kubiak podkreślał: "Dzisiaj pokazaliśmy, że nawet nie grając naprawdę dobrze, możemy wygrać".

O pojedynku z Brazylijczykami mówił, że kluczem do zwycięstwa będzie to, aby wszyscy zawodnicy byli w rytmie, "oraz to, by od początku do końca grać skoncentrowanym i starać się walczyć o każdą piłkę".

Spotkaniom reprezentacji Polski i Brazylii od lat towarzyszą emocje. Drużyny zmierzyły się m.in. w finałach dwóch ostatnich edycji mistrzostw świata i w obu tych meczach górą byli Polacy. Tak samo zakończył się pojedynek o trzecie miejsce poprzedniej edycji Ligi Narodów, sprzed dwóch lat.

Teraz obie ekipy przygotowują się do zbliżających się igrzysk olimpijskich w Tokio. W naszej drużynie dzisiejsze spotkanie będzie miało szczególne znaczenie dla Pawła Zatorskiego i Damiana Wojtaszka: po fazie zasadniczej trener Vital Heynen podał nazwiska jedenastu z 12 graczy, których zabierze na turniej olimpijski, zaś decyzję dotyczącą libero ma podać właśnie po zakończeniu Ligi Narodów.

Obecna edycja Ligi Narodów - która w siatkarskim kalendarzu zastąpiła Ligę Światową - jest trzecią w historii: ubiegłoroczna została bowiem odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Z tego samego powodu tegoroczne rozgrywki miały postać miesięcznego turnieju, który rozegrany został we włoskim Rimini.

Brazylia - Polska: Kiedy i gdzie obejrzeć?

Początek finału Ligi Narodów 2021 Brazylia - Polska: o godzinie 15:00.

Transmisję meczu możecie obejrzeć w TVP 1 i Polsacie Sport oraz online: na tvpsport.pl, ipla.tv i polsatsport.pl.