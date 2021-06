Polscy siatkarze pokonali Słoweńców 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) w półfinale Ligi Narodów we włoskim Rimini. O pierwszy w historii triumf w rozgrywkach, które w tym roku z powodu koronawirusa mają postać miesięcznego turnieju, zagrają w niedzielę z Brazylijczykami.

Pierwszego seta zakończył Wilfredo Leon atakiem z szóstej strefy. Wygrana przyszła bardzo trudno. Słoweńcy po raz kolejny zaprezentowali się jako mocny zespół. W końcówce dwa błędy popełnił Cebulj. Polski zespół miał bardzo dobre przyjęcie. Przegrywał 17:19, ale zdobył cztery kolejne punkty i podopieczni trenera Vitala Heynena obronili przewagę.



W drugim secie było znowu dużo walki. Lepiej zaczęli rywale. Po asie serwisowym Sterna prowadzili 8:4. Polski zespół skutecznie odrabiał straty. Z kolei po zagrywce Drzyzgi było 9:9. Zawodnicy obu zespołów nie zwalniali ręki. Piłka po serwisach leciała z ogromną prędkością. Od stanu po 14 najpierw został zatrzymany Cebulj, a następnie asa zaprezentował Leon. Świetnie grał Kurek, który kończył kolejne ataki. Biało-czerwoni bezpieczną przewagę do końca seta.



Trzeci set był podobny do poprzednich. Zawodnicy obu drużyn zaprezentowały dużo walki. Ostatni punkt dała polskiemu zespołowi zepsuta zagrywka Gaspariniego. Wcześniej w samej końcówce takie same błędy popełnili Drzyzga i Cebulj. Polska broniła przewagi, wcześniej prowadząc m.in, 20:17 i 23:20. Słoweńcy walczyli do końca i w niedzielę zagrają o brązowy medal z Francją.



Polska - Słowenia 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

Polska: Kurek, Leon, Bieniek, Kochanowski, Drzyzga, Kubiak, Zatorski (L) oraz Nowakowski, Kaczmarek, Semeniuk, Śliwka. Trener Vital Heynen



Słowenia: Pajenk, Kozamernik, Stern, Ropret, Cebulj, Urnaut, Kovacić (L). Trener Alberto Giulani