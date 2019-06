Mariusz Prudel i Piotr Kantor przegrali z utytułowanymi Włochami Paolo Nicolaiem i Daniele Lupo 1:2 (21:15, 16:21, 14:16) w 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Na tym samym etapie odpadli Grzegorz Fijałek i Michał Bryl.

Para Grzegorz Fijałek i Michał Bryl skończyła turniej na etapie 1/8 finału / Piotr Nowak / PAP

Obie polskie pary wygrały rywalizację w swoich grupach, dzięki czemu awansowali bezpośrednio do czołowej "16".

Kantor wygrał rok temu stołeczną imprezę razem ze swoim stałym partnerem Bartoszem Łosiakiem. Tego ostatniego teraz z występu wykluczyła kontuzja stopy. Zastąpił go Prudel, który występuje w turniejach WT już tylko sporadycznie, łącząc to z pracą w sztabie szkoleniowym polskiej kadry.



Grający bez presji zawodnicy w pierwszej części imprezy nie stracili seta. Z Nicolaiem i Lupo stoczyli zacięty i stojący na wysokim poziomie pojedynek. Kantor kilkakrotnie popisał się efektownymi atakami z drugiej piłki. W tie-breaku przez dłuższy czas zawodnicy z Italii mieli dwupunktową przewagę. Do dającego nadzieję remisu 10:10 doszło, gdy piłka po ataku Lupo wyszła na aut.



Włosi mieli piłkę setową po tym jak zablokowany został Prudel, ale wówczas Polacy się jeszcze wybronili. Chwilę później jednak wicemistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro i trzykrotni mistrzowi Europy cieszyli się ze zwycięstwa w całym spotkaniu. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji - po niedokładnym przyjęciu Polaków Kantor przebił ją z powrotem na ich stronę spoza boiska za antentką. Sędzia był jednak innego zdania i przyznał punkt rywalom mimo prostestów biało-czerwonych.





Łotysze powstrzymali duet Bryl/Fijałek



Bryl i Fijałek również mieli raz duże zastrzeżenia do decyzji arbitrów, ale ich porażka była bardziej wyraźna niż Prudla i Kantora. Wiceliderzy światowego rankingu przegrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Edgarsem Tocsem 0:2 (21:23, 18:21). Biało-czerwoni prowadzili na początku pierwszej odsłony, ale w jej drugiej części, jak i w secie numer dwa musieli gonić rywali, co nie zakończyło się powodzeniem.



Będą mieli okazję zrewanżować się tych rywalom już niedługo w fazie grupowej mistrzostw świata w Hamburgu.



W barażu o 1/8 finału odpadły Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek. Na fazie grupowej zatrzymali się zaś Monika Brzostek i Aleksandra Wachowicz, Martyna Kłoda i Agata Ceynowa oraz Jakub Szałankiewicz i Maciej Rudol. Wszystkie siedem polskich par, które startowały w kwalifikacjach, nie zdołały ich przejść.



Zawody w Warszawie mają cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali, według której określa się rangę imprez WT. Rywalizacja kobiet zakończy się w sobotę, a mężczyzn dzień później.