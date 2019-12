Bez Martyny Grajber i Pauliny Maj-Erwardt polskie siatkarski rozpoczną przygotowania do styczniowego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. W szerokiej kadrze znalazły się natomiast pozostałe gwiazdy reprezentacji, takie jak Malwina Smarzek-Godek czy Magdalena Stysiak. Udało się oczyścić atmosferę w kadrze po niedawnym, głośnym konflikcie w zespole. O tym, co wkrótce czeka nasze siatkarki – z selekcjonerem Jackiem Nawrockim rozmawiał Paweł Pawłowski.

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet / Grzegorz Michałowski / PAP

Paweł Pawłowski RMF FM: Znamy skład naszej kadry na turniej kwalifikacyjny, ale najpierw przed nami zgrupowanie.

Jacek Nawrocki: Bardzo mało czasu mamy na to, żeby złapać feeling. Szczególnie jeśli chodzi o taktykę i technikę. Dlatego też trzon reprezentacji się nie zmieni. Będziemy bazować na tym, co już wcześniej udało nam się zrobić na mistrzostwach Europy, czy w Lidze Narodów. To tak naprawdę dziesięć dni treningowych. Czasami z niektórymi zawodniczkami, chociażby tymi z ligi włoskiej, będziemy się widzieć jeszcze krócej. Ale to dotyczy chyba wszystkich reprezentacji, więc tutaj szanse są równe. Postaramy się to zrobić jak najbardziej efektywnie.

Czy udało się oczyścić atmosferę w kadrze?

Tak. Rozmawialiśmy z zawodniczkami. Te rozmowy były naprawdę otwarte, szczere i dotyczące problemów zarówno drużyny jak i indywidualnych. Ustaliliśmy wspólnie z zawodniczkami, że nie będziemy tego wynosić poza nas. To będzie nasza sprawa wewnętrzna i wszystko wróci do szatni. Ja na pewno podejdę do tego tak, że jestem gotowy do wyciągnięcia wniosków. I nie chodzi tu o fałszywą pokorę, ale chodzi o to, żeby ta trudna sytuacja była okazją do tego, żeby stać się mocniejszą drużyną. Myślę też, że te rozmowy dały taki zupełnie inny obraz rzeczywistości niż ten cały szum medialny, który się pojawił. Rzeczywiście było to pokazywane w krzywym zwierciadle.

Wracając do kwestii sportowych: nie będzie łatwo awansować.

To będzie bardzo trudny turniej, ale to gra o Igrzyska Olimpijskie. Ja mówiłem już wcześniej: żeby być w Igrzyskach Olimpijskich, trzeba być wśród dwóch lub trzech najlepszych reprezentacji w Europie. Idziemy swoją drogą. Myślę, że cały czas ten postęp jest. Może komuś się wydawać, że ten postęp jest zbyt mało dynamiczny, ale myślę, że te obciążenia, które dajemy zawodniczkom, powodują, że ten postęp jest wystarczający i liczę, że po prostu o te nominacje olimpijskie będziemy walczyć. Każda za wszystkie, wszystkie za każdą.

Bój o igrzyska w Holandii

Zawody kwalifikacyjne, które są ostatnią szansą dla biało-czerwonych na wywalczenie prawa gry w Tokio, rozegrane zostaną w holenderskim Apeldoorn w dniach 7-12 stycznia. O jedno miejsce rywalizować będzie osiem reprezentacji podzielonych na dwie grupy - Polki w pierwszej rundzie turnieju zmierzą się z Bułgarią, gospodyniami imprezy i Azerbejdżanem. W drugiej grupie zagrają Turcja, Niemcy, Belgia i Chorwacja.



Nawrocki na zgrupowanie, które 19 grudnia rozpocznie się w Spale, powołał 24-osobową kadrę, ale do Holandii zabierze 14 zawodniczek.



ZOBACZ: Jacek Nawrocki zabrał głos. "Nie należę do ludzi dbających o popularność"



W żeńskiej kadrze po mistrzostwach Starego Kontynentu doszło do konfliktu na linii trener - zawodniczki. Siatkarki wytknęły selekcjonerowi m.in. braki warsztatowe - błędy w prowadzeniu zespołu czy nieudzielanie konstruktywnych wskazówek. Zarzuty dotyczyły także spraw pozasportowych; jeden z członków sztabu szkoleniowego miał mieć zażyłe, bliskie relacje z jedną z zawodniczek. Reprezentantki, które podpisały się pod oświadczeniem, nie widziały możliwości dalszej współpracy z trenerem.



Szeroki skład kadry Polski kobiet na Europejski Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020

Klaudia Alagierska - ŁKS Commercecon Łódź, środkowa

Oliwia Bałuk - E.Leclerc Radomka Radom, przyjmująca

Weronika Centka - Energa MKS Kalisz, środkowa

Zuzanna Efimienko- Młotkowska - Developres SkyRes Rzeszów, środkowa

Monika Fedusio - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz, przyjmująca

Zuzanna Górecka - Igor Gorgonzola Novara (Włochy), przyjmująca

Alicja Grabka - DPD Leginovia Legionowo, rozgrywająca

Monika Jagła - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz, libero

Małgorzata Jasek - Energa MKS Kalisz, środkowa

Agnieszka Kąkolewska - Pomì Casalmaggiore (Włochy), środkowa

Anna Korabiec - ŁKS Commercecon Łódź, libero

Marlena Kowalewska - Grupa Azoty KPS Chemik Police, rozgrywająca

Martyna Łukasik - Grupa Azoty KPS Chemik Police, atakująca

Natalia Mędrzyk - Grupa Azoty KPS Chemik Police, przyjmująca

Julia Nowicka - Grot Budowlani Łódź, rozgrywająca

Aleksandra Rasińska - #VolleyWrocław, atakująca

Malwina Smarzek-Godek - Zanetti Bergamo (Włochy), atakująca

Anna Stencel - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz, środkowa

Maria Stenzel - Grot Budowlani Łódź, libero

Zofia Szczotkiewicz - Energa MKS Kalisz/SMS Szczyrk, rozgrywająca

Magdalena Stysiak - Pomì Casalmaggiore (Włochy), atakująca

Julia Twardowska - Grot Budowlani Łódź, przyjmująca

Joanna Wołosz - Imoco Volley Conegliano (Włochy), rozgrywająca

Aleksandra Wójcik - ŁKS Commercecon Łódź, przyjmująca

Sztab trenerski i medyczny

Jacek Nawrocki - trener

Waldemar Kawka - asystent trenera

Mieczysław Bogusławski - trener przygotowania fizycznego

Rafał Gąsior - trener współpracujący

Radosław Wodziński - trener współpracujący

Przemysław Kawka - trener współpracujący

Marcin Domżalski - lekarz prowadzący

Krzysztof Zając - lekarz

Łukasz Witczak - fizjoterapeuta

Tomasz Tomaszewski - fizjoterapeuta

Maciej Tietianiec - kierownik

Hubert Tomaszewski - menadżer kadry narodowej