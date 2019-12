Polska, Czechy, Estonia i Finlandia - do tych krajów zawitają w 2021 roku mistrzostwa Europy siatkarzy! Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej zdecydowała ponadto, że impreza rozegrana zostanie według znanej z tego sezonu formuły: w EuroVolley 2021 uczestniczyć więc będą 24 zespoły - i na pewno znajdą się wśród nich reprezentacje krajów-gospodarzy. Co więcej, to w Polsce rozegranych zostanie najwięcej, bo aż 25, spotkań mistrzostw!

