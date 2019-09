Wydarzenia sprzed 80 lat to wielka lekcja historii, że w obliczu jawnej agresji czy zagrożenia, należy reagować z całą stanowczością, a solidarność wobec wrogiego ataku jest podstawą sąsiedzkiego i globalnego bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Przemawia prezydent RP Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczął się oficjalny obiad, wydany przez prezydenta Andrzeja Dudę dla szefów delegacji zaproszonych na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przed tym wydarzeniem prezydent nawiązał do tego, że Zamek Królewski został zniszczony podczas II wojny światowej.



Prezydent zauważył, że odbudowa Zamku Królewskiego zabrała 40 lat, a sam zamek jest dziś, taki jak widać "dzięki wysiłkowi, przede wszystkim finansowemu wysiłkowi całego narodu" i jest również "naszą dumą i symbolem odradzającego się silnego polskiego państwa".



Dziś w tym miejscu w Warszawie, mieście, które było świadkiem straszliwego okrucieństwa, stajemy razem, by uczcić ofiary drugiej wojny światowej, ale nie stajemy w poczuciu żałoby w pełnym słowa tego znaczeniu. Stajemy w poczuciu zwycięstwa. Zwycięstwa, które bierze się nie tylko z faktu pokonania wroga, ale świadomości, że tworzymy wspólnotę państw, której zasadą jest współpraca w miejsce dążenia do dominacji - podkreślił Andrzej Duda.



Jak ocenił, "to wielkie osiągnięcie, którego źródłem jest pamięć o tym, czego doświadczyły nasze kraje i nasi obywatele przed 80 laty". Jest to doświadczenie, o którym, jak już mówiliśmy dzisiaj, nie wolno nam nigdy zapomnieć. Niech będzie ono zawsze przestrogą, że pokojowe współistnienie narodów jest jedyną drogą rozwoju, a chęć dominacji i panowania nad innymi prowadzi do zniszczenia i do tragedii - zaznaczył prezydent.





Mówił, że w związku z wydarzeniami sprzed 80 lat z Zamku Królewskiego płynie dziś "przesłanie pamięci i przestrogi". To również wielka lekcja historii, która uczy nas, że w obliczu jawnej agresji czy tylko jawnego zagrożenia, należy reagować z całą stanowczością, a solidarność wobec wrogiego ataku jest podstawą sąsiedzkiego i globalnego bezpieczeństwa - oświadczył Andrzej Duda.



Zapewnił też, że "Polska jest i zawsze pozostanie krajem, dla którego pokojowe współistnienie, przestrzeganie norm prawa międzynarodowego i partnerstwo w relacjach bilateralnych ze wszystkimi krajami są najwyższym dobrem i są zasadą naszej polityki".

80. rocznica wybuchu II wojny światowej