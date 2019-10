Robert Kubica (Williams) zajął ostatnie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Japonii, 17. rundzie mistrzostw świata. Zwyciężył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, który wyszedł na prowadzenie po doskonałym starcie, gdy wyprzedził dwóch kierowców Ferrari.

Robert Kubica podczas treningu przed startem / DIEGO AZUBEL / PAP/EPA

Zespół Mercedesa po raz szósty z rzędu zapewnił sobie tytuł mistrzowski wśród konstruktorów.

Drugi był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, a trzeci lider cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.



Kubica, który zajął ostatnie miejsce, miał poważne problemy podczas kwalifikacji, gdy rozbił bolid i do wyścigu startował z pit stopu.



Sami sobie szukamy guza, tak to wygląda. Powinno się ułatwiać zadanie kierowcy, a nie utrudniać - tak o rozbiciu bolidu mówił jeszcze przed konkursem Robert Kubica w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Eleven Sports. To była niefortunna sytuacja, ale cała saga o tym, co się wydarzyło, zaczęła się jeszcze przed kwalifikacjami. Złożyło się na to kilka czynników, ale nie chciałbym o tym mówić. Myślę, że wiatr mi trochę także w tym pomógł, ale nie tylko. Przed kwalifikacjami wydarzyły się pewne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca - podkreślił kierowca.



Nawet nie otworzyłem czasowego okrążenia, zabrakło 15 cm na zakręcie, który... nie jest zakrętem - dodał.