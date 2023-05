Po pierwszej pętli sytuacja była bardzo ciekawa. Haydon Paddon miał zaledwie 1,4 sekundy przewagi nad Martinsem Sesksem. Ponad 20 sekund do tej dwójki traciła grupa kierowców, w której znalazł się także Mikołaj Marczyk. Popełnił jednak błąd na pierwszym, porannym odcinku i stracił tam kilkanaście sekund. Plan na popołudnie był prosty - gonić czołową dwójkę.

W rywalizacji szybko zabrakło Szweda Toma Kristenssona, który urwał koło, a jego samochód został na polu. Popełniłem błąd, który może się zdarzyć na tym poziomie rywalizacji, przy takiej prędkości. Czasami potrzebujesz szczęścia. Mnie go dziś zabrakło. Mieliśmy kłopoty od rana. Problemy ze skrzynią biegów. Naprawiliśmy to pomiędzy OS-ami i tak uderzyłem w kamień i urwałem koło. Takie są rajdy. Na szczęście potrafię zostawiać takie złe emocje za sobą. Teraz nic nie mogę zrobić, ani nic zmienić. Trudno. Zostawiam to za sobą - mówił szwedzki kierowca.

Popołudniowa część rywalizacji rozpoczęła się od drugiego przejazdu odcinka "Świętajno" i zmiany lidera. Świetnym tempem pojechał Sesks i wyprzedził Paddona o 7,6 sekundy. Panowie zamienili się miejscami w klasyfikacji generalnej.

Marczyk był wolniejszy od Nowozelandczyka tylko o 0,3 sekundy i przesunął się na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej: Musimy się bardziej postarać na kolejnych dwóch odcinkach, ale sądzę, że teraz byliśmy szybsi - powiedział na mecie odcinka Polak.

Lepsze tempo zaprezentował też Mads Ostberg. Norweg po porannej części ścigania był dopiero ósmy, a po tej próbie przesunął się o dwie pozycję w górę klasyfikacji.