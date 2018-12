​Kilka tysięcy członków ruchu "żółtych kamizelek" spędziło święta blokując niektóre drogi we Francji. Zapowiadają, że będą protestować również w Sylwestra i Nowy Rok, żeby udowodnić prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, że są nieprzejednani.

Protestujący członkowie ruchu "żółtych kamizelek" nadal uważają dotychczasowe ustępstwa prezydenta Emmanuela Macrona - w tym podwyżkę zagwarantowanych prawnie minimalnych zarobków za pracę etatową do około 1600 euro brutto miesięcznie - za niewystarczające. Wciąż żądają dymisji szefa państwa.

Nie przerwiemy protestów. W ciągu ostatnich tygodni każdy z nas poświęcił dużo czasu, by zmusić władzę do ustępstw. Szkoda byłoby, by te wszystkie wysiłki poszły na marne - tłumaczy Francois Boulo, jeden z rzeczników "żółtych kamizelek".

Komentatorzy sugerują jednak, że dopiero w styczniu okaże się czy fala protestów zacznie na dobre słabnąć, czy też nie.