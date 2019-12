Problemy we Francji mogą mieć dziś kierowcy ciężarówek z Polski. Do strajkujących trzeci dzień kolejarzy i pracowników paryskiej komunikacji miejskiej, przyłączyli się francuscy kierowcy TIR-ów. Blokują autostrady i drogi dojazdowe do dużych miast w około 15 miejscach.

