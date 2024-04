Jeszcze w tym roku polscy rolnicy skorzystają z ustępstw Brukseli w sprawie Zielonego Ładu, które wywalczyli swoimi protestami – ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Po zatwierdzeniu zmian we Wspólnej Polityce Rolnej otrzymają dopłaty bezpośrednie nawet, jeśli nie spełnią obowiązku ugorowania.

Zdjęcie z marcowego protestu przeciwko zapisom Zielonego Ładu, który odbył się w Kielcach / Piotr Polak / PAP

27 maja ministrowie rolnictwa UE zatwierdzą ostatecznie zamiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które zmniejszają ciążące na rolnikach obciążenia związane z Zielonym Ładem - przekazał brukselskiej korespondentce RMF FM unijny dyplomata. To oznacza, że polscy rolnicy w swoich wnioskach o wsparcie finansowe z UE jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać ze złagodzonych warunków środowiskowych.

Zachęty zamiast kar

Po zmianach rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie nawet, jeżeli nie spełnią obowiązku ugorowania. Nie będzie kar, tylko zachęty dla tych, którzy będą sami chcieli wyłączyć 4 proc. swoich gruntów. To był główny postulat Polski.

Złagodzone zostaną także rygory dotyczące płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby, czyli utrzymywania upraw ozimych czy ścierniska. Gospodarstwa do 10 hektarów, które stanowią 75 procent wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, będą w ogóle zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad Zielonego Ładu. Zmiany te zaproponował na początku marca polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej - zapowiadał w rozmowie z dziennikarką RMF FM komisarz Wojciechowski. Był za to później krytykowany wewnątrz Komisji Europejskiej, która próbowała zaprzeczać, jakoby uległa i wycofała się z Zielonego Ładu.

Zmiany przyjęte w PE znaczącą większością głosów

Wczoraj Parlament Europejski przegłosował ułatwienia dla rolników ogromną większością głosów. 425 europosłów było za, przy 130 głosach przeciw i 33 wstrzymujących się.

Nowe zasady zaczną obowiązywać rolników od czerwca, zaraz po ostatecznej akceptacji przez Radę UE ds. rolnictwa w maju i publikacji w unijnym Dzienniku Ustaw.