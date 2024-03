Premier Donald Tusk spotkał się dziś z przedstawicielami protestujących rolników. Rozmowy nie przyniosły przełomu ani porozumienia.

Donald Tusk, Czesław Siekierski i Michał Kołodziejczak / Paweł Supernak / PAP

W rozmowach prowadzonych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie Donaldowi Tuskowi towarzyszyli mu m.in. minister rolnictwa Czesław Siekierski i wiceszef tego resortu Michał Kołodziejczak.

Z pewnymi rzeczami się mocno nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli będzie zdjęcie nadwyżki zboża, ale będzie płynęło dalej z Rosji i krajów spoza Unii Europejskiej to będzie problem - mówił dziennikarzom po spotkaniu Andrzej Sobociński, jeden z przedstawicieli protestujących. Trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi, ministerstwu i mówić "sprawdzam" - podkreślał. Zdradził też, że rolnicy nie są umówieni z Donaldem Tuskiem na kolejne spotkanie.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiadał, że będzie miał ważny komunikat dla rolników dot. Zielonego Ładu, m.in. w sprawie przepisów dotyczących ugorowania.

Czego oczekują protestujący rolnicy?

Spotkanie premiera z przedstawicielami protestujących rolników / Paweł Supernak / PAP

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

Krajewski o Zielonym Ładzie: To ma być ład rolniczy

Mówimy o tym, żeby naprawić Zielony Ład. To ma być ład rolniczy, skonsultowany z rolnikami, bardziej dobrowolny niż przymusowy - mówił wczoraj w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef resortu rolnictwa Stefan Krajewski. Rozmawiamy o tym, żeby odejść od ugorowania. To się pojawia w rozmowach z przedstawicielami innych krajów. Nie chcemy wyłączeń. Rolnik wie, jak użytkować tę ziemię - tłumaczył.

Zawód rolnika to jeden z najcięższych zawodów. Ktoś, kto nie ma związku z wsią, rolnictwem, nie do końca to rozumie. My mamy duże zobowiązanie. Dokonaliśmy ogromnego skoku, jeśli chodzi o rozwój gospodarstw, technologie zastosowane w rolnictwie. Rolnicy chcą z tego korzystać i dlatego się buntują przeciwko Zielonemu Ładowi i napływowi produktów z Ukrainy - podkreślał wiceminister rolnictwa w Radiu RMF24.