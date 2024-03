Do pięciu ciężarówek na godzinę zwiększono liczbę przepuszczanych tirów w kierunku Ukrainy przed przejściem w Dorohusku. Chcieliśmy przepuścić wszystkie tiry w kolejce do granicy, ale nie było na to pełnej zgody protestujących - poinformował przewodniczący protestu rolników w Dorohusku Wojciech Łoś.