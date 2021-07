Francuskie linie lotnicze Air France poinformowały w czwartek, że zaoferują pasażerom możliwość zamieszczenia na bilecie informacji o posiadaniu certyfikatu sanitarnego poświadczającego zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu.

/ Pixabay

Usługa ma na celu usprawnienie przepływu pasażerów na lotniskach.

Jak wynika z komunikatu Air France, kilka dni przed wylotem pasażerowie otrzymają e-mail z prośbą o uzupełnienie danych dotyczących ich certyfikatu sanitarnego. Informacje będą następnie weryfikowane przez linie lotnicze.



Na karcie pokładowej pasażera, który posiada certyfikat sanitarny, pojawi się informacja, że jest "gotowy do lotu" ("Ready to Fly"). Dzięki temu na lotnisku jego przepustka zdrowotna nie będzie już musiała zostać sprawdzona.



Linie lotnicze zaznaczyły, że usługa ma być opcjonalna i bezpłatna. Dane pasażerów będą przechowywane tymczasowo i zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - podkreślił rzecznik Air France.



Usługa ma być dostępna od soboty dla podróżnych lecących na Korsykę i do francuskich terytoriów zależnych, a później zostanie "stopniowo rozszerzona na więcej miejsc docelowych".



Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego m.in. dla osób udających się w długą podróż, także samolotem.