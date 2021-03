AstraZeneca zobowiązała się dostarczyć krajom Unii Europejskiej 30 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 do końca marca, ale zależy to od zatwierdzenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) dostaw preparatu z fabryki w Holandii - przekazał Reuters, powołując się na wewnętrzny dokument koncernu.

Zdjęcie ilustracyjne / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Jak poinformowała agencja za dokumentem datowanym na 10 marca, chodzi o fabrykę w Lejdzie, która należy do podwykonawcy AstraZeneki, firmy Halix.



EMA potwierdziła Reutersowi, że fabryka nie została jeszcze zatwierdzona i odmówiła wskazania, kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie. Według urzędnika UE, na którego powołuje się agencja, decyzja może zapaść pod koniec marca. Z dokumentu AstryZeneki wynika, że możliwy termin to 25 marca.



Nie jest jasne, czy opóźnienie w zatwierdzeniu zakładu w Lejdzie wpłynie na dostawy szczepionek AstraZeneki do krajów UE także w drugim kwartale.



Fabryka Halix jest jedną z czterech wskazanych, jako producenci szczepionki opracowanej przez AstraZenecę dla UE, w umowie zawartej w sierpniu 2020 roku przez ten brytyjsko-szwedzki koncern i Komisję Europejską. Źródła w instytucjach UE przekazały jednak Reutersowi, że tylko jedna fabryka faktycznie dostarczała szczepionki - pozostałe dwie, które znajdują się w Wielkiej Brytanii, nie eksportowały produktu poza granice tego kraju.



W piątek AstraZeneca poinformowała, że w pierwszym kwartale 2021 roku dostarczy do UE 30 mln dawek swojej szczepionki przeciw Covid-19. W lutym firma zobowiązywała się dostarczyć w tym czasie 40 mln dawek. Pierwotne zobowiązanie wynikające z umowy z UE opiewa na 90 mln dawek.



W wydanym w piątek oświadczeniu firma zadeklarowała, że w okresie od kwietnia do czerwca zamierza przekazać UE 70 mln dawek (według wcześniejszych ustaleń miało ich być 180 mln).



Kontrowersje wokół szczepionki AstryZeneki

Po stwierdzeniu przypadków powstawania zakrzepów krwi u niewielkiego odsetka zaszczepionych preparatem AstryZeneki pojawiły się o obawy o bezpieczeństwo stosowania tego produktu. Koncern zapewnia, że bezpieczeństwo jej szczepionki jest weryfikowane w ramach kontynuowanych badań klinicznych.



Szczepienia przeciw Covid-19 produktem AstraZeneki wstrzymano m.in. w Norwegii, Danii, Austrii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, we Włoszech, a także w Tajlandii. Inne kraje, m.in. Francja i Szwecja, nie zdecydowały się na taki krok, oceniając, że nie ma obecnie wystarczających powodów, aby wstrzymywać szczepienia tym preparatem.