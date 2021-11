Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wydłużeniu o rok ważności certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. "Wydłużenie okresu ważności certyfikatu dokonujemy w oparciu o rekomendację Rady Medycznej. Trzecie szczepienie jest na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej" - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia - zaapelował minister zdrowia Adam Niedzielski, cytowany w komunikacie resortu.

Decyzja o przedłużeniu ważności certyfikatów o rok dotyczy także tych osób, które przyjęły trzecią dawkę szczepionki przed jej wejściem w życie.



Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw Covid-19 (druga w przypadku szczepionki J&J) jest dostępna od 2 listopada dla każdej osoby w wieku powyżej 18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku.



E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po upływie sześciu miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do dziś - jak podaje Ministerstwo Zdrowia - ponad 1,2 mln osób przyjęło dawkę przypominającą.

Certyfikaty covidowe są dostępne dla pacjentów w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz aplikacji m-obywatel. Osoby niekorzystające z jednego z tych dwóch narzędzi elektronicznych mogą poprosić o wydruk certyfikatu w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub punkcie szczepień.