We Wrocławiu można zaszczepić się przeciwko Covid-19 podczas trwającego na rynku Jarmarku Bożonarodzeniowego. Do niedzieli - po południu i wieczorem - w pobliżu stoisk z rękodziełem czy smakołykami będzie parkować SZCZEPCIObus.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

SZCZEPCIObus to mobilny punkt szczepień w autobusie wrocławskiego MPK. Znajdziemy go na placu Solnym. Każdego dnia będzie tam do godziny 20. We wtorek, czwartek i piątek zaszczepić będzie się można od 17, w środę i sobotę od 15, a w niedzielę od 16.

Od początku SZCZEPCIObusowi przyświeca taki cel, by być blisko mieszkańców miasta w ważnych dla nich chwilach. Liczymy na to, że na zbliżające się święta, goście jarmarku będą chcieli zapewnić sobie i swoim bliskim najważniejszy możliwy prezent, czyli zdrowie - mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder.

Szczepionkę można przyjąć bez wcześniejszego umawiania się, rejestracji czy spełnienia innych formalności. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, mieć przy sobie dokument tożsamości i ustawić się w kolejce do autobusu.

Mogą też przyjść i zaszczepić się osoby niepełnoletnie. Przy czym trzeba pamiętać, że te które mają od 12 do 15 lat powinny być z opiekunem. Osoby, które mają 16 albo 17 lat, muszą mieć podpisany kwestionariusz przez rodzica. Jeszcze raz apelujemy wobec IV fali, aby ci, którzy się nie zaszczepili, zrobili to. Mamy relacje tych osób, które przychodzą. Przyznają, że nie chciały się szczepić, ale na przykład wystąpiła taka sytuacja, że ojciec zachorował. W takich dramatycznych okolicznościach często te osoby decydują się zaszczepić. Można oczywiście szczepić się także 3 dawką przypominającą - podkreśla doktor Edwin Kuźnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W SZCZEPCIObusie podawane są jednodawkowe szczepionki firmy Johnson & Johnson oraz preparat Pfizera.