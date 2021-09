Około trzech tysięcy osób w Polsce przyjęło już trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Przypominające szczepienie od początku września dostają pacjenci z obniżoną odpornością. Prawo do jego otrzymania w całym kraju ma ponad 128. tysięcy osób.

(zdjęcie ilustracyjne) / DANIEL POCKETT / PAP/EPA

Jak dowiedział się nasz reporter, scenariusz rozszerzenia grup osób, które mogą dostać dodatkową dawkę szczepionki, rozważa działająca przy premierze Rada Medyczna. Zwolennikiem takiego rozszerzenia jest duża część środowiska lekarskiej.

Trzecią dawkę powinni dostać seniorzy, w wieku 80+, którzy są wysokiego ryzyka. Musimy pamiętać też o osobach, które przebywają w domach opieki senioralnej, żyją w skupiskach, w zamkniętych pomieszczeniach - przekonuje doktor Łukasz Durajski, wakcynolog, czyli specjalista od szczepień, z Komitetu Światowej Organizacji Zdrowia.

Z kolei prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański uważa, że dodatkową dawkę powinni dostać pracownicy ochrony zdrowia, by lepiej chronić chorych.

Mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, salowe, salowych, czyli cały personel pomocniczy. To osoby, które mają, mieli i będą mieli do czynienia z kolejnymi pacjentami. Zgadzam się również z tym, że trzecią dawkę powinni otrzymać seniorzy i inne osoby z chorobami współistniejącymi, które pogarszają ich rokowania w przypadku zakażenia Covid-19. Docelowo, według mnie, powinniśmy mieć możliwość doszczepienia każdego Polaka, który spełnia warunki, by otrzymać konkretny preparat. Chodzi o osoby w wieku 12+ - dodaje profesor Szymański.

Zaszczepiona ponad połowa populacji

Niezależnie od trzeciej dawki i planów z nią związanych, według lekarzy należy przede wszystkim zachęcać do zaszczepienia się tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest nieco ponad dziewiętnaście milionów osób, czyli ponad połowa populacji.

Przeciw Covid-19 w pełni zaszczepiono 19 mln 96 tys. 932 osoby - podano w niedzielę na rządowych stronach. Chodzi o osoby zaszczepione dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Do tej pory w naszym kraju wykonano 36 mln 737 tys. 87 szczepień przeciw Covid-19.