Do końca czerwca zaszczepionych przeciwko Covid-19 powinno być już co najmniej 10 mln Polaków – ogłosił rzecznik rządu Piotr Müller. W rozmowie z TVP Info skomentował również program Platformy Obywatelskiej dot. ochrony zdrowia. „Wiarygodność tego, co proponuje Platforma, jest znikoma” – stwierdził.

