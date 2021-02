W poniedziałek rozpoczynają się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne. Testowanie nauczycieli z tej grupy potrwa do 19 lutego. W poniedziałek rusza również kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego, do końca dnia. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. W pierwszej kolejności szczepieni byli nauczyciele, którzy prowadzą już zajęcia stacjonarne

REKLAMA