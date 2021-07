Premie dla lekarzy rodzinnych, którzy skutecznie zachęcą swoich pacjentów do szczepień przeciw Covid-19 - wprowadzenie takiego mechanizmu rozważa rząd. To reakcja na niepokojące dane pokazujące, że ponad 20 tysięcy osób w Polsce nie zgłosiło się na przyjęcie drugiej dawki preparatu.

Zdjęcie ilustracyjne / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej był pytany, jakie narzędzia planuje wprowadzić ministerstwo, aby lekarze POZ zachęcali masowo do szczepień.

Niedzielski poinformował o prowadzonych przez resort "intensywnych rozmowach z całym środowiskiem lekarzy rodzinnych". Jesteśmy też po etapie negocjacji przedłużenia umów, zakończyły się one sukcesem - przekazał. Obie strony mogą być zadowolone z tego, że bezpieczeństwo pacjentów i stabilność systemu jest zagwarantowana na 1,5 roku - dodał minister zdrowia.



W kwestii promowania szczepień przez lekarzy rodzinnych, Niedzielski poinformował, że lekarze POZ posiadają listę niezaszczepionych pacjentów. W tej chwili pracujemy z prezesem Porozumienia Zielonogórskiego Jackiem Krajewskim i wiceprezesem Tomaszem Zielińskim nad rozwiązaniami, które będą premiowały wysokie wyszczepienie - powiedział.



Szef MZ wyjaśnił, że resort chce premiować wysokie wyszczepienie pacjentów.

Cytat Lekarz rodzinny ma listę swoich pacjentów, i na tej liście będzie próg osób zaszczepionych. Tym pierwszym progiem ma być 35-40 proc., i po jego osiągnięciu pojawia się premia. Jeśli będzie ten wskaźnik wyższy, to oczywiście premia będzie rosła. tłumaczył Niedzielski.

W pełni zaszczepionych jest ponad 13,9 mln osób

W Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 024 149 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 902 713 osób. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 114 524 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 48 138.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 38 313 320 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 32 504 440 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 48 526 dawek. Zgłoszono 12 522 niepożądane odczyny poszczepienne.