Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie prezydentem Chin Xi Jinpingiem. "Tematem, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, była m.in. kwestia możliwości zakupu przez Polskę szczepionek przeciwko Covid-19 wyprodukowanych w Chinach" - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, Andrzej Duda poruszył podczas rozmowy z Xi Jinpingiem kwestię współpracy polsko-chińskiej w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Przywódcy omówili także, jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej prezydencki minister Krzysztof Szczerski, możliwości zakupu przez Polskę szczepionek wyprodukowanych w Chinach.

Jak zaznaczył, kwestia ewentualnego zakupu chińskiej szczepionki "będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym".



Niemniej prezydent z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy o gotowości Pekinu do uczynienia z produkowanych przez chińskie firmy szczepionek przeciw Covid-19 globalnego dobra publicznego - przekazał minister. Według Szczerskiego, Andrzej Duda wskazał, że "solidarność i współpraca międzynarodowa odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz przezwyciężenie zdrowotnych i ekonomicznych skutków pandemii".



Na razie jednak zakup szczepionek z Chin jest to bardzo mało prawdopodobny - zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Wprost mówił o tym na przykład rzecznik rządu Piotr Müller.

Polski rząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie sprowadzania szczepionki chińskiej albo rosyjskiej; analizujemy, jak wygląda sytuacja w krajach, które zdecydowały się na taki krok - oświadczył na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik.

To, zdaniem naszego dziennikarza, oficjalna wersja. Nieoficjalna jest z kolei taka, że rozmowy z Chińczykami prowadzimy w innymi celu.



Po pierwsze, kontakt z Pekinem ma nieco wystraszyć obecnych dostawców szczepionek. Ma ich zmotywować do szybszej produkcji i do realizacji złożonych zamówień. Po drugie, rozmowy z Chinami mają być naszym planem B na wypadek, gdyby obecni dostawcy z jakiegoś powodu wstrzymali produkcję.

My nigdy nie będziemy narażali naszych obywateli na ryzyko, jeśli nie będziemy mieli konkretnych wyników badań. Wszystko jest warunkowane wynikami badań - powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o możliwość zakupu innych szczepionek m.in z Chin, zanim o rozmowach prezydenta Dudy z Xi Jinpingiem poinformował minister Szczerski.





Na razie trzy szczepionki

W Polsce szczepienia rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 roku. Używa się do tego obecnie trzech preparatów, które produkują firmy: BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Na początku lutego Chińska firma Sinovac Biotech poinformowała natomiast, że urząd produktów medycznych formalnie zatwierdził do powszechnego użytku jej szczepionkę przeciwko Covid-19. Był to drugi taki preparat zatwierdzony do użycia powszechnego w ChRL po szczepionce firmy Sinopharm.



Podczas rozmowy Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem poruszono również kwestię współpracy gospodarczej. Polski prezydent został zaproszony do złożenia wizyty państwowej w Chinach.