"Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia gotowe może być rozporządzenie wprowadzające obowiązek szczepień przeciw koronawirusowi dla personelu medycznego" – dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski w ubiegłym tygodniu zapowiedział wydanie dokumentu.

Zdjęcie ilustracyjne / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

W rozporządzeniu ma się znaleźć zapis zgodnie z którym do końca lutego personel medyczny ma czas, żeby przyjąć podstawowe szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Chodzi konkretnie o:

pielęgniarki,

lekarzy,

położne,

ratowników medycznych,

fizjoterapeutów.

Wiceminister Waldemar Kraska pytany o to, co stanie się z pracownikami, którzy mimo obowiązku się nie zaszczepią, odpowiada: Będąc pracownikiem medycznym, mając kontakt z osobą zakażoną we własnym interesie powinniśmy się, jako medycy, zaszczepić.

Kraska dodał w rozmowie z naszym reporterem, że obowiązkowe szczepienia medyków są niemal pewne. Nadal trwają rozmowy na temat obowiązku przyjęcia preparatu przeciw Covid-19 dla nauczycieli oraz pracowników służb mundurowych.

Przesunięcie nauczyciele do innych obowiązków albo zmiana formuły zatrudnienia

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że o obowiązku szczepień dla nauczycieli dyskutuje z ministrem Przemysławem Czarnkiem.

Jedynym argumentem, który nas różni, jest kwestia spojrzenia na to, na ile wprowadzenie tego obowiązku może zagrozić stabilności nauki - zaznaczył Niedzielski. Szef resortu zdrowia w Polsat News podzielił się też swoim pomysłem na wprowadzenie konkretnych rozwiązań:

Zrobimy prawdopodobnie tak, że to będzie obowiązek szczepienia jednak dla grup nauczycieli, który będzie równocześnie oznaczał, że przy kontynuacji zatrudnienia pracodawca będzie miał prawo, a nie obowiązek, uwzględnić to przy formule zatrudnienia dalszej albo przesunąć do innych obowiązków - wyjaśnił. Reprezentuje optykę dbania o zdrowie publiczne i absolutnie z mojego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby ochronić wszystkich przed wirusem - dodał minister.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 45 552 262 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zostało 20 841 341 osób. dawkę przypominającą szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło ponad 5,6 mln osób.

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 679 334 dawki. Zgłoszono 16 677 niepożądanych odczynów poszczepiennych.