W połowie kwietnia pierwsi farmaceuci będą gotowi do podawania szczepionek przeciw Covid-19: to ustalenia dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego. Rząd, przypomnijmy, planuje, by szczepienia populacyjne odbywały się także właśnie w aptekach. Jak dowiedział się nasz reporter, na kursy przygotowujące do prowadzenia szczepień zapisał się co piąty farmaceuta w kraju.

