Dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 29 mln osób w UE, czyli około 8 proc. dorosłej populacji - poinformowała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Do dnia dzisiejszego szczepionka została zaaplikowana ponad 29 mln osób. Jest to 6,4 proc. populacji UE. Jeśli wyłączymy z tego młodzież i dzieci, to będzie to około 8 proc. dorosłej populacji - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia unijnego wideoszczytu.

Większość szczepionek z terytorium UE - 95 proc. - eksportuje Pfizer, firma, która wywiązuje się z zobowiązań kontraktowych wobec Unii. Reszta eksportu przypada głównie na Modernę, która też wywiązuje się z zobowiązań - powiedziała, odpowiadając na sugestię, że Wspólnota powinna wprowadzić zakaz eksportu dla firm, które nie dotrzymują zobowiązań.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Podała też, że mogłyby one zawierać informacje takie jak podana szczepionka, negatywny wynik testu lub nabycie odporności po przebyciu Covid-19.

W sprawie certyfikatów szczepień jest jeszcze szereg otwartych politycznych pytań. Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku - zadeklarowała.

Państwa członkowskie muszą to wdrożyć w swoich systemach ochrony zdrowia i ochrony granic - dodała i oświadczyła, że KE oferuje wsparcie, żeby zapewnić interoperacyjność poszczególnych narodowych rozwiązań.

Oceniła, że wdrożenie systemu certyfikatów szczepień zajmie około trzech miesięcy.

Musimy się pośpieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata - zaapelowała.