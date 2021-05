Nie ma na chwilę obecną żadnych planów, by szczepionki przeciw Covid-19 były płatne, raczej planujemy przedłużyć dobrowolność i bezpłatność szczepień - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zdj. ilustracyjne / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Andrusiewicz mówił w Onet Rano, że ma nadzieję na przyśpieszenie akcji szczepień i większe zainteresowanie szczepienia zwłaszcza ze strony młodych ludzi.

W tej chwili najbardziej problematyczna jest grupa osób młodych, o ile zainteresowanie w grupie osób po 50. roku życia jest znaczne (...), to w tych młodych grupach po 20., 30. roku życia niestety to zainteresowanie jest mniejsze - powiedział Andrusiewicz.



Mówił też, że niedługo przynajmniej jeden z producentów będzie dostarczał do Polski 2 mln szczepionek tygodniowo i podaż szczepionek może być większa niż popyt na nie.



Rzecznik resortu zdrowia podkreślał też, że na razie nie ma możliwości, by w najbliższej, ale i dalszej przyszłości szczepienia przeciw Covid-19 były płatne.



Nie ma na chwilę obecną żadnych planów, by za rok szczepionki były płatne, raczej planujemy przedłużyć dobrowolność i bezpłatność szczepień - powiedział Andrusiewicz.



Rzecznik MZ był też pytany jaki wpływ na program szczepień ma fakt, że UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.



Ta decyzja nie ma w tej chwili dla nas żadnego znaczenia, mamy zakontraktowane w granicach 100 mln dawek szczepionek różnych producentów (...). Nie reagujemy w żaden sposób emocjonalnie, przyglądamy się temu, co się dzieje, Europejska Agencja ds. Leków cały czas rekomenduje szczepionkę AstraZeneca - powiedział Andrusiewicz.



Przypomniał, że Polska chce odkupić i zakontraktować szczepionki np. AstraZeneca od innych państwa.