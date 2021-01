Skandal wokół rządowej platformy internetowej, gdzie można się zapisywać na szczepienia przeciwko koronawirusowi we Francji. Korzystać z niej miały priorytetowo w tym tygodniu osoby w wieku ponad 75 lat. Problemy techniczne sprawiły jednak, że po jej otwarciu nic nie działało w poprawny sposób.

Zdj. ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Chaos był tym większy, że - jak podkreślają obserwatorzy - osoby w wieku ponad 75 lat mają często trudności z korzystaniem z internetu. Do ministerstwa zdrowia masowo dzwoniły oburzone osoby, które bezskutecznie próbowały zapisać na szczepienia starszych członków rodziny. Sytuacja stała się tym bardziej napięta, że szczepienia tej grupy wiekowej mają się rozpocząć w najbliższy poniedziałek.

Co więcej, numery telefonów kilku osób, którym udało się skorzystać z tej platformy, zostały przez pomyłkę zarejestrowane jako... numery ośrodków szczepień. Setki osób dzwoniły więc do starszych ludzi, by zapisać się na szczepienia.

Rząd tłumaczy, że problemy techniczne były spowodowane nadmiarem chętnych i zostały już ostatecznie rozwiązane.