Nawet "miliony zaszczepionych pracowników" mogą nie otrzymać wynagrodzenia, jeśli trafią na kwarantannę z powodu zakażenia Covid-19. Jak informuje "Tagesspiegel" świadczeń nie otrzymają pracownicy, którzy nie są w pełni zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock





Zgodnie z tymi nowymi zasadami pracownicy objęci kwarantanną, którzy byli zaszczepieni raz lub których drugie szczepienie odbyło się ponad trzy miesiące wcześniej, nie będą już uprawnieni do otrzymywania rekompensaty.



Do tej pory dotyczyło to wyłącznie osób niezaszczepionych, które zostały skierowane do odbycia kwarantanny.

"Milionom pracowników grozi utrata zarobków w czasie odbywania kwarantanny" - podkreśla "Tagesspiegel".



"Brak szczepionki przypominającej Covid-19 prowadziłby wówczas do wykluczenia roszczenia o rekompensatę (...)" - cytuje "Bild", który jako pierwszy dotarł do dwustronicowego raportu komisji ekspertów, pracującej na zlecenie Bundestagu.



Obecnie zaleceniem Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) jest wykonywanie szczepień przypominających (tzw. boostera).

"Osoby zainteresowane mogą więc zapobiec utracie wynagrodzeń dzięki trzeciemu, niedawno publicznie zaleconemu przez STIKO szczepieniu" - komentuje "Tagesspiegel".