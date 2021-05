Dołączyłem dziś do grona zaszczepionych preparatem AstraZeneca; zachęcam wszystkich do zapisów, łącznie z ozdrowieńcami oraz osobami od 16. roku życia, które mają już wystawione e-skierowania - podkreślił szef KPRM, pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk informację o tym, że się zaszczepił zamieścił na Twitterze.

Na rynku unijnym dopuszczono do tej pory do szczepień przeciw Covid-19 cztery preparaty: firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca oraz preparat Johnson & Johnson.



Od 9 maja e-skierowanie na szczepienie przeciw Covid-19 ma wystawione każda osoba, która ukończyła 18 lat. Może zapisywać się na nie m.in. telefonicznie, wysyłając SMS, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.



Tylko szczepionka Covid-19 Vaccine Janssen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia szczepienia. Dla wszystkich przyjmujących drugą dawkę, od poniedziałku odstęp między dawkami zostaje skrócony do 35 dni, czyli 5 tygodni. Wcześniej dla preparatów firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna wynosił on 42 dni, a dla AstraZeneca - 84 dni.