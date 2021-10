Prezydent USA Joe Biden pochwalił w czwartek firmy, które wprowadziły wymogi szczepień dla swoich pracowników, dodając, że skłoniły one do zaszczepienia się wiele tysięcy ludzi. Biden podkreślił, że nakazy te są też dobre dla gospodarki.

Joe Biden w Białym Domu / MICHAEL REYNOLDS / POOL / PAP/EPA

Biden mówił na temat wprowadzania obowiązkowych szczepień przez pracodawców w Chicago, gdzie bazę mają linie lotnicze United Airlines. Biden podkreślił, że dzięki wprowadzonemu obowiązkowi zaszczepienia się przeciwko Covid-19, zastrzyk otrzymało 99 proc. z ponad 67 tys. pracowników linii.

W ślad za United poszli inni przewoźnicy, w tym American Airlines, Southwest i JetBlue. Linie Delta Airlines, które zobowiązały niezaszczepionych do zapłaty 200 dolarów miesięcznie więcej za ubezpieczenie zdrowotne, osiągnęły gorszy wynik, 82 proc. zaszczepionych.



Biden przyznał, że choć początkowo był przeciwny wprowadzaniu obowiązków szczepień, zdecydował się na pójście w tym kierunku, gdyż po wielu miesiącach starań wciąż niezaszczepiona pozostaje prawie 1/4 dorosłych Amerykanów.



"Nawet Fox News"

Wiemy, że nie ma innej drogi, by pokonać tę pandemię, niż zaszczepienie ogromnej większości Amerykanów - powiedział prezydent. Powołał się też na analizę Białego Domu, z której wynika, że w firmach, które wprowadziły obowiązki dla pracowników, proporcja zaszczepionych pracowników wzrosła o ponad 20 p.p. Jak dodał, takie środki podjęło wiele spółek, w tym telewizja Fox News, której komentatorzy promują szczepionkowy sceptycyzm.



To nie żart! Nawet Fox News - mówił Biden.



Choć prezydent jeszcze we wrześniu zapowiedział, że wprowadzi obowiązek szczepień dla pracowników wszystkich firm zatrudniających powyżej 100 pracowników, nowe zasady nie zostały jeszcze opracowane. Według "New York Times", wdrożenie zapowiadanych przepisów może zająć jeszcze kilka tygodni.