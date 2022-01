Umieralność wśród niezaszczepionych jest ogromna. Dajmy sobie i innym większą szansę na przeżycie kolejnego ataku Covid-19. Nie należy wahać się z przyjęciem dawki przypominającej - podkreśliła prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prezes PPOZ zaapelowała do wszystkich osób niezaszczepionych oraz tych, którzy wahają się z przyjęciem dawki przypominającej, by zaszczepiły się jak najszybciej.



Umieralność wśród niezaszczepionych jest ogromna. Dajmy sobie i innym większą szansę na przeżycie kolejnego ataku Covid-19, piąta fala z "Omikronem", niestety, już zagląda do naszych drzwi - stwierdziła Janicka.



Lekarze z PPOZ przypomnieli, że nowe schematy szczepień przeciw Covid-19, które obowiązują od 3 stycznia, dają wiele różnych możliwości zaszczepienia się. Przyspieszono przyjmowanie dawki przypominającej już po 5 miesiącach, a po szczepionce jednodawkowej Johnson & Johnson już po 60 dniach, czyli 2 miesiącach przy uwzględnianiu indywidualnych wskazań.

Rekomendowane jest szczepienie się jednym rodzajem szczepionki

"Choć Minister Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu schematów mieszanych preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz szczepionki Covid-19 VaccineJanssen, (Johnson & Johnson - przyp. red.) nadal rekomendowanym jest schemat homologiczny - z wykorzystaniem jednego preparatu, a w przypadku schematów mieszanych (heterologicznych) rekomendowana jest kolejność: szczepionka wektorowa - szczepionka mRNA" - napisali lekarze PPOZ.



Schematy mieszane zostały dopuszczone w oparciu o aktualne zalecenia Rady Medycznej i Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, a także w oparciu o stanowiska Europejskiej Agencji Leków (EMA), Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).



Zgodnie ze schematem I (podstawowym) osobom od 18. roku w celu dokończenia rozpoczętego schematu szczepienia preparatem Moderna, Pfizer lub AstraZeneca, gdy zachodzi konieczność zmiany preparatu u pacjenta - niezależnie od zaistniałej przyczyny - można podać każdą inną dostępną szczepionkę mRNA lub szczepionkę AstraZeneca, zachowując odstęp minimum 28 dni między dawkami.



Odwrotny schemat mieszany może być zrealizowany w przypadku indywidulanych wskazań do takiego postępowania.

Ważna kolejność szczepienia w schemacie mieszanym

W tym schemacie (II) - w szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób od 18. roku życia - zaleca się podanie szczepionki w schematach obejmujących właściwe dawkowanie: po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA(Moderna, Pfizer) lub AstraZeneca podanie szczepionki mRNA w odstępnie co najmniej 5 miesięcy.

Natomiast po szczepieniu szczepionką Covid-19 Johnson & Johnson podanie szczepionki Covid-19 Johnson & Johnson lub szczepionki mRNA (Pfizer lub Moderna) w odstępie co najmniej 2 miesięcy.



Z kolei dawka przypominająca szczepionki Covid-19 Johnson & Johnson może być - warunkowo - podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA przeciw Covid-19 z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19.



U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki: Pfizer w pełnej dawce 0,3 ml; Moderna połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml; Szczepionka Covid-19 VaccineJanssen w pełnej dawce 0,5 ml (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zastosowania szczepionki podanej w podstawowym schemacie szczepienia lub zachowaniem kolejności szczepienia po szczepionce wektorowej podania szczepionki mRNA).