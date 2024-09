07:50

Zamkniętych jest 431 placówek, ok. 200 z nich wymaga remontów od drobnych po całkowite. W związku z tym organizujemy dla uczniów zielone szkoły - poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka na rozpoczętym w niedzielę rano we Wrocławiu posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego.

Część z nich jest zniszczona lub kompletnie zniszczona. Jesteśmy gotowi (...) do tego, żeby wesprzeć ich jak najszybciej w odbudowie - zaznaczyła Nowacka.

Szefowa MEN podkreśliła jednak, że obecnie pomocy wymagają przede wszystkim uczniowie. Jesteśmy przygotowani do organizacji zielonych szkół dla wszystkich dzieci, które będą potrzebowały takiej pomocy, które są (...) ofiarami powodzi - zaznaczyła. Podała przy tym, że PKP zapewni bezpłatny transport dzieciom, które będą jechały na zielone szkoły, a samorządy zapewnią nocleg i wyżywienie.

07:20

W niedzielę w kościołach zbierane są do puszek pieniądze dla powodzian. Środki zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.

07:17

Od kilku godzin kulminacja fali wezbraniowej obserwowana jest w Ścinawie. Wodowskaz wskazuje tam 645 cm, to oznacza, że stan alarmowy przekroczony jest o blisko 2,5 metra.

Absolutne maksimum dla tej stacji to 732 cm zanotowane w 1997 r. Kulminacja na tej stacji, przy zbliżonym do aktualnego poziomie wody, ma potrwać do niedzieli rano, następnie zacznie powoli opadać o ok. 15 cm do poniedziałkowego poranka.

07:06

IMG podał, że po godz. 6.30 stan alarmowy przekroczony jest na 29 stacjach hydrologicznych, a stany ostrzegawcze na 21. "Największe przekroczenie stanu alarmowego notowane jest w Brzegu Dolnym - 268 cm" - zaznaczył IMGW.

06:57

We Wrocławiu o godz. 7.00 zbiera się sztab powodziowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i minister edukacji Barbary Nowackiej.

06:30

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze dotrze do Głogowa w niedzielę ok. godz. 14.00. Stan alarmowy może zostać przekroczony o ok. 2,5 m, a wysokość fali kulminacyjnej może sięgnąć 695-705 cm - poinformował w sobotę przed północą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Odra w Głogowie / Adam Burakowski / East News

Z kolei w poniedziałek w godzinach porannych prognozowane jest dotarcie kulminacji fali wezbraniowej do Nowej Soli (ponad 2 m powyżej stanu alarmowego).

We wtorek kulminacja fali wezbraniowej na Odrze powinna dotrzeć do Cigacic i Nietkowa. W obu przypadkach ok 2,5 m powyżej stanu alarmowego.

W środę kulminacja spodziewana jest w Połęcku.

IMGW zaznacza, że kulminacja fali na Odrze minie się z kulminacjami fal powodziowych z rzeki Bóbr i Nysy Łużyckiej.



06:05

W gminie Wińsko całą noc trwały próby uszczelniania wałów. Także tam dotarła fala kulminacyjna na Odrze.

Wińsko (pow. wołowski) znajduje się ok. 30 km na północny-zachód od Brzegu Dolnego. Mieszkańcy znajdujących się nad rzeką wsi już kilka dni temu ruszyli umacniać wały. Woda zaczęła się jednak przesączać. Jak twierdzi wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica, wały przez lata były zaniedbane.

Na wale między Ścinawą a Małowicami były dwa rozszczelnienia. Nasi strażacy z OSP całodobowo je kontrolują, więc jak tylko to zauważyli, to ruszyła akcja. Byliśmy przygotowani, bo było bardzo dużo worków z piaskiem i sprzętu. Szczególnie wykazała się OSP Orzeszków - powiedziała wójt.

Do Wińska trafiają worki z Piaskiem z Wołowa, Wiszni Małej, Siechnic czy Wrocławia - czyli z miejsc, gdzie największa fala już przeszła. Mieszkańcy są wycieńczeni, ale ze wsparciem przyjechali terytorialsi.