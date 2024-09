Sytuacja na Odrze w woj. lubuskim jest spokojna, nie ma żadnego zagrożenia, Słubice się obroniły – powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. W nocy fala kulminacyjna dotrze do Kostrzyna Nad Odrą.

Zdjęcie ilustracyjne / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Warta w Kostrzynie nad Odrą ma 456 cm, przy stanie alarmowym wynoszącym 410 cm. Odra osiągnęła poziom 506 cm przy stanie alarmowym 470 cm. Dochodzi tam do cofki i wzrostu poziomu Warty. To było spodziewane - powiedział mł. bryg. Kaniak.

Miasto jest dobrze zabezpieczone. Zostało wybudowane 5 km umocnień oraz 300-metrowy rękaw powodziowy w dzielnicy Szumiłowo - podał rzecznik lubuskich strażaków. Dodatkowo zostało wybudowane wzmocnienie o wysokości 1,5 m. Znajduje się na wysokości amfiteatru w mieście. Wszystko po to, żeby bronić miasto przed zalaniem. Umocnienie zostanie potem rozebrane - podał.

W Krośnie Odrzańskim są duże spadki poziomu wody. Woda schodzi z Osiecznicy oraz Starego Raduszca - wyjaśnił.

W Słubicach Odra ma 584 cm przy stanie alarmowym wynoszącym 410 cm. Słubice doskonale się obroniły. Nie budowano tam większych umocnień, ponieważ nie było takiej potrzeby - przekazał Kaniak.

Obecnie sytuacja powodziowa jest stabilna. Nie prowadzimy już budowy umocnień wałów - stwierdził. W razie potrzeby tamowane są tylko przesiąki. Rzeka do swojego koryta będzie wracać od 4 do nawet 10 dni - powiedział strażak.

W nocy spodziewane jest wejście fali kulminacyjnej do Kostrzyna nad Odrą. Następnie fala wpłynie do woj. zachodniopomorskiego - podał mł. bryg. Kaniak.

Sejm powołał komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw powodziowych

Sejm powołał specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw, dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Komisja liczy 30 posłów.

W skład komisji weszli: Kamil Bortniczuk (PiS), Marek Jan Chmielewski (KO), Janusz Cieszyński (PiS), Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska2050-TD), Zofia Czernow (KO), Katarzyna Czochara (PiS), Władysław Dajczak (PiS), Małgorzata Golińska (PiS), Marek Gróbarczyk (PiS), Łukasz Horbatowski (KO), Paweł Hreniak (PiS), Michał Jaros (KO), Tomasz Kostuś (KO), Janusz Kowalski (PiS), Iwona Małgorzata Krawczyk (KO), Paweł Kukiz (Kukiz15), Piotr Lachowicz (KO), Gabriela Lenartowicz (KO), Grzegorz Macko (PiS), Marcin Ociepa (PiS), Michał Pyrzyk (PSL-TD), Olga Semeniuk-Patkowska (PiS), Arkadiusz Sikora (Lewica), Waldemar Sługocki (KO), Henryk Smolarz (PSL-TD), Marek Sowa (KO), Marta Stożek (Lewica), Mirosław Suchoń (Polska2050-TD), Krzysztof Tuduj (Konfederacja), Ireneusz Zyska (PiS).

Do zakresu działania Komisji należą sprawy działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024, a w szczególności rozpatrywanie projektów ustaw w tym zakresie.

Sprawozdanie komisji zaplanowane jest na wtorek 1 października.

Komisja wybrała przewodniczącego i prezydium

Mirosław Suchoń (Polska2050-TD) został przewodniczącym powołanej dziś specjalnej komisji. W skład prezydium weszli też: Kamil Bortniczuk (PiS), Michał Jaros (KO), Michał Pyrzyk (PSL-TD), Marta Stożek (Lewica). Skład prezydium głosowano łącznie, poparło go 25 posłanek i posłów.

Wyboru prezydium komisja dokonała w czwartek wieczorem na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak powiedział, "miliony ludzi będą patrzyły" na pracę członków nowej komisji. W tym ja. To potężna odpowiedzialność i liczę na was bardzo. Cały Sejm na was liczy - podkreślił.

Mirosław Suchoń powiedział dziennikarzom po posiedzeniu komisji, że pracują w niej posłowie, którzy czują odpowiedzialność, by pomóc powodzianom. Pewnie w szczegółach będziemy się różnić, natomiast jestem przekonany, że z naszej komisji wyjdzie projekt, który będzie pomagał ludziom (...). Każdy, kto został zgłoszony do tej komisji, jest przygotowany do ciężkiej pracy - nie będziemy się od tego uchylać. Nieważne, czy patrzy na nas jedna osoba, czy miliony - tę pracę będziemy wykonywać w najwyższych standardach - zapewnił.

Według przewodniczącego pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji odbędzie się w piątek o godz. 13. Poprzedzi je konferencja prasowa o godz. 11. Kolejne posiedzenie zaplanowano na sobotę na godz. 9. Jeżeli będą potrzebne kolejne posiedzenia - będę je zwoływał w późniejszym czasie. Natomiast te prace przygotowawcze, które umożliwią sprawne procedowanie (projektów - red.) już trwają - nasi legislatorzy pracują z legislatorami rządowymi i senackimi (...) po to, żeby ta ustawa była dobra i mogła być przyjęta w takim czasie, w jakim założyliśmy - powiedział.

Zdaniem przewodniczącego rozwiązania zaproponowane przez komisję zyskają aprobatę prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że pan prezydent będzie obserwował te prace (komisji - red.). Oczywiście na każde posiedzenie komisji przedstawiciel prezydenta jest zaproszony - powiedział. Jeżeli pan prezydent zechce wziąć udział osobisty w pracach komisji, to oczywiście jesteśmy na to otwarci - dodał Suchoń.