Głuchołazy / Michał Meissner / PAP Jak czytamy w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej", miejskie tereny w pobliżu rzek są często tak urokliwe, że nie brakuje chętnych, by tam zamieszkać. "Jednak prawo, a także zwykły rozsądek znacznie ograniczają możliwość swobodnego budowania tam osiedli mieszkaniowych". Gazeta przypomina, że z tego powodu samorządy, zanim uchwalą plan zagospodarowania tych terenów, muszą konsultować swoje zamiary z Wodami Polskimi, odpowiedzialnymi m.in. za troskę o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Dziennik przywołuje raport Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2023 r., z którego wynika, że jeśli nawet samorządy te sprawy formalnie z Wodami uzgadniały, "to potem te uzgodnienia pozostawały tylko na papierze". "W rezultacie potencjalni inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji" - twierdzi autor tekstu. "NIK zwraca również uwagę, że samorządy nie brały pod uwagę kosztów budowy dodatkowych wałów i innych zabezpieczeń dla takich terenów, a także kosztów usuwania skutków powodzi" - czytamy. Zdaniem "Rz" także same Wody Polskie w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania obszarów zalewowych najczęściej wydawały przychylną opinię. "W latach 2018-2021 wydały ponad 19 tys. decyzji w tych sprawach, z czego aż 90 proc. oznaczało zgodę na rozpoczęcie tam inwestycji" - zaznaczono. W toku kontroli ustalono, że w dziewięciu spośród 11 zbadanych gmin złamano przepisy prawa wodnego. Zobacz również: Na Węgrzech fala kulminacyjna na Dunaju. Poprawia się sytuacja w Austrii

